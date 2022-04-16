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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير: مواجهة الأهلي مع الرجاء صعبة ولن تحسم في القاهرة

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن توقعاته لمباراة المارد الأحمر اليوم أمام الرجاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا علي ملعب السلام وي الأهلي.

 

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”: “ مباراة الأهلي والرجاء صعبة بكل المقاييس علي الفريقين وعلي الأهلي أن يفوز دون أن تهتز شباكه في القاهرة ... المؤكد أن المباراة لن تحسم في القاهرة”.

 

يستضيف فريق الأهلي نظيره الرجاء المغربي، اليوم، السبت، في تمام العاشرة مساء، على استاد السلام، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى فريق الأهلي بقيادة مديره الفني الجنوب إفريقيا بيتسو موسيماني لتحقيق فوزا عريضا على الرجاء في مباراة الليلة، ووضع قدما في الدور نصف النهائي.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة بين الأهلي والرجاء، يوم السبت المقبل في تمام الثانية عشر صباحا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة  الرجاء المغربي كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي وأيمن اشرف ومحمد اني وكريم فؤاد ومحمود وحيد وعلي معلول وحمدي فتحي واليو ديانج وعمرو السولية ومجدي افشة وأحمد عبدالقادر ومحمد محمود ووليد سليمان وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكسيوني وبيرسي تاو وحسام حسن وصلاح محسن ومحمد شريف .

يذكر أن قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا جاءت كالتالي:

الأهلي - الرجاء المغربي

وفاق سطيف - الترجي

شباب بلوزداد - الوداد المغربي

بترو أتلتيكو - صن داونز

قرعة الدور نصف النهائي :
الفائز من مباراة الأهلي والرجاء المغربي - الفائز من مباراة وفاق سطيف والترجي

المتأهل من مباراة بترو أتلتيكو وصن داونز - الفائز من شباب بلوزداد والوداد المغربي

الأهلي زعيم إفريقيا:
توج الأهلي بآخر نسختين من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 ألقاب، وبفارق 5 ألقاب عن الزمالك ومازيمبي الكونغولي في المركز الثاني.
 

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