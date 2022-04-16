وزارة الزراعة تعلن اعتماد الهند منشأ جديدا لاستيراد القمح.. تفاصيل

قال محمد القرِش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية حريصة بشكل كبير على توفير جميع الاحتياجات للمواطن المصري، ومن ضمن تلك الاحتياجات القمح، حيث تعمل الدولة جاهدة لتوفيره.

وأضاف محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة اتخذت العيد من الخطوات لتوفير احتياجات المواطنين من القمح، لكونه سلعة أساسية، من خلال الاعتماد على الزراعة المحلية، وزيادة إنتاجية فدان القمح، لتحقيق أعلى نسب ممكنة من الاكتفاء الذاتي.

وأكد أن الدولة تسعى إلى تنويع مصادرها، حيث نمتلك ما يقرب من 12 منشأ، ونستهدف فتح أسواق ومنشآت جديدة في العديد من الدول.

وأوضح أن الوزارة أعلنت اعتماد الهند كـ منشأ جديد لاستيراد القمح، وذلك بعد التأكد من صحة الإجراءات والمعايير المعتمدة في مصر والعالم.