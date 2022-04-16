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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منذ بداية رمضان..

الجزائر: وفاة 59 شخصا وإصابة 1742 آخرين في حوادث مختلفة

حادث تصادم - ارشيفي
حادث تصادم - ارشيفي

خلفت حوادث المرور منذ بداية شهر رمضان في الجزائر وفاة 59 شخصا وإصابة 1742 آخرين بجروح مختلفة، حسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر، أنه في الـ48 ساعة الأخيرة، خلفت حوادث المرور بعديد الولايات وفاة 5 أشخاص وإصابة 220 آخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة.


وتدخل أعوان الحماية المدنية، من أجل إسعاف وإنقاذ 21 شخصا أصيبوا باختناق جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة المختلفة وسخانات المياه داخل منازلهم بكل من ولايات البيض، برج بوعريريج، وهران وقسنطينة، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية بعين المكان قبل تحويلهم الى المراكز الصحية المحلية.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية غليزان إثر انهيار جزئي لغرفة مسكن ببلدية زمورة، والذي خلف إصابة شخص بجروح خفيفة تم إسعافه ثم نقله إلى المستشفى المحلي.

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