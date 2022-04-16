خاصة الذهب.. برلماني: استغلال الثروة المعدنية بشكل أمثل يدعم زيادة النقد الأجنبي

قال النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن سعر الدولار الأمريكي في الأيام الحالية يشهد ثباتا ملحوظا مما يدل علي إستقرار الأوضاع، معقبا " مفيش أي زيادات طرأت جديدة، الفرق في قروش بسيطة بين أسعار شرائه وبيعه".

وأضاف " بدراوي" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تعتمد علي آلية حرة في سعر الصرف وذلك وفقا لمعدل الطلب والعرض وهذا ما اتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، أي أن الهدف هو خلق مرونة بسعر الصرف من حيث الزيادة أو النقصان دون التقيد بمعايير أخري.

و أشار عضو لجنة الخطة والموازنة، إلي أن سعر الصرف يعد نتاج للنشاط الإقتصادي الذي تقوم به الدولة جراء برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تنتهجه من أجل تحسين أداء النظام الإقتصادي لها، فكلما ارتفع أداء هذه الأنشطة كلما تحسن سعر الصرف للعملة الوطنية لها.

وعن أهم الإجراءات الواجب إتخاذها لتوفير مزيد من الإحتياطي الأجنبي، ناشد عضو مجلس النواب، بإعادة تفعيل مشروع قانون " المثلث الذهبي" الذي قدمته الحكومة السابقة بسنة 2015 و يقضي ببدء أعمال إستخراج معدن الذهب في المناطق الواقعة بين القصير وشلاتين وسلاسل البحر الأحمر، معقبا " نشاط الذهب يضيف للموازنة 2 مليار جنيه ونحتاج لتعظيم إيراداته" وبشكل عام إستغلال موارد الثروة المعدنية التي تملكها الدولة في صحرائها.