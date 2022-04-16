عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خاصة الذهب.. برلماني: استغلال الثروة المعدنية بشكل أمثل يدعم زيادة النقد الأجنبي

النائب محمد بدراوي
النائب محمد بدراوي عضو مجلس النواب

قال النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن سعر الدولار الأمريكي في الأيام الحالية يشهد ثباتا ملحوظا مما يدل علي إستقرار الأوضاع، معقبا " مفيش أي زيادات طرأت جديدة، الفرق في قروش بسيطة بين أسعار شرائه وبيعه".

وأضاف " بدراوي" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تعتمد علي آلية حرة في سعر الصرف وذلك وفقا لمعدل الطلب والعرض وهذا ما اتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، أي أن الهدف هو خلق مرونة بسعر الصرف من حيث الزيادة أو النقصان دون التقيد بمعايير أخري.

و أشار عضو لجنة الخطة والموازنة، إلي أن سعر الصرف يعد نتاج للنشاط الإقتصادي الذي تقوم به الدولة جراء برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تنتهجه من أجل تحسين أداء النظام الإقتصادي لها، فكلما ارتفع أداء هذه الأنشطة كلما تحسن سعر الصرف للعملة الوطنية لها.

وعن أهم الإجراءات الواجب إتخاذها لتوفير مزيد من الإحتياطي الأجنبي، ناشد عضو مجلس النواب، بإعادة تفعيل مشروع قانون " المثلث الذهبي" الذي قدمته الحكومة السابقة بسنة 2015 و يقضي ببدء أعمال إستخراج معدن الذهب في المناطق الواقعة بين القصير وشلاتين وسلاسل البحر الأحمر، معقبا " نشاط الذهب يضيف للموازنة 2 مليار جنيه ونحتاج لتعظيم إيراداته" وبشكل عام إستغلال موارد الثروة المعدنية التي تملكها الدولة في صحرائها.

 

 

سعر الصرف صندوق النقد الدولى الدولار الأمريكى الثروة المعدنية القصير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أسطوانة البوتاجاز الجديد بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

74 حالة| فيروس غامض يدمر أهم عضو في جسد الأطفال.. أعراضه وأماكن انتشاره

الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة استخدم التسهيلات الائتمانية في غير أغراضها

مغادرة المنزل للضرورة.. لماذا تحذر الأرصاد المواطنين من طقس الساعات المقبلة؟

بداية من مايو.. زيادة أسعار المياه الغازية بيبسي وكوكاكولا وبريل شعير.. تعرف عليها

هل من مات في رمضان دخل الجنة مهما كان عمله ؟

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

بالقوة الضاربة.. محمد صلاح يقود ليفربول أمام مانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي

ترشيحاتنا

ألمانيا تتعهد بزيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا.. فهل ستزودها بأسلحة فتاكة؟

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء في ذهاب ربع نهائي أبطال إفريقيا (لحظة بلحظة)

لضخامتها.. 30 دقيقة لصيد سمكة عملاقة في أمريكا

أخبار التعليم.. منع المدارس من نشر أي بيانات أو صور على صفحاتها إلا بإذن الإدارة التعليمية.. عبد الغفار يتفقدتطوير مستشفى الثدي التابع للقومي للأورام

بالقوة الضاربة.. محمد صلاح يقود ليفربول أمام مانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي

قرقاش: العنف يعرقل جهود التوصل لحل سياسي لدولة فلسطينية مستقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور نادر لـ أصيل ابنة صفاء أبو السعود مرتدية الحجاب.. صور

تارا عماد فى حوار لـ صدي البلد: توقعنا انتقادات المهوسين بالنسخة الأمريكي من سوتس.. وكنت أحلم بدور ميجان ماركل .. أتمنى تقديم قصة حياة سعاد حسني وفاتن حمامة

ناسا تكشف عن أضخم صخرة في الفضاء.. ومفاجأة بشأن موقعها من الأرض

رد فعل مفاجئ.. عازف بيانو روسي يتحدى شرطة موسكو|فيديو

فيديو

صفاء أبو السعود: شائعة وفاتي مزعجة جدًا.. وأعود بعمل جديد

أبوس رجلك.. عالم أزهري: فان دام أعطى درسا لأحد الفنانين.. فيديو جراف

تفاصيل دعم البلد لمنظومة الخبز الحر الجديدة .. فيديو جراف

سبب حذف فان دام صوره مع رامز من حسابه الرسمي.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

اﻟﻤﺰﻳﺪ