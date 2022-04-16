تويوتا تشوق لسيارة كورلا الجديدة | صور

نجح الإصدار الأخير من السيارة المميزة تويوتا كورولا في اثارة حماس وإعجاب محبي وعشاق الشركة اليابانية حول العالم، والتي قالت الشركة انها الأفضل على الإطلاق، وذلك بفضل التقنيات الحديثة والرائدة التي تركز على جعل تجربة القيادة اكثر راحة وسلاسة.

الأفضل على الاطلاق.. تويوتا تشوق لسيارة كورلا الجديدة

درايف قال كبير مهندسي تويوتا نايوكي ساكاموتو في حديثه إلى كار آند إن كورولا Corolla الجديدة لا تشترك كثيرًا مع بقية الطرازات القديمة، حيث يتضمن ذلك شبكة أمامية عملاقة يقول إنها "ضخمة مقارنة بمختلف سيارات كورولا، ونظام الدفع بجميع العجلات "فريد تمامًا لهذه السيارة هنا في الولايات"، ويقول أيضًا إنه "تم تطوير هذا الإصدار من كورولا في سلسلة الراليات الخاصة بتويوتا، وأنه "سيوفر الكثير من التحكم في التسارع في ظروف مختلفة

الأفضل على الاطلاق.. تويوتا تشوق لسيارة كورلا الجديدة

رفعت تويوتا قوة المحرك الى 300 حصان (223 كيلوواط) مقابل 268 (199 كيلوواط) في جي آر يارس، كما عززوا هيكل كورولا بحيث يمكنها التعامل مع القوة الإضافية، حيث تمت تقويته، بـ 349 لحام إضافي و 2.7 متر مانع للتسرب أكثر، وقد قمنا أيضًا بتحريك البطارية من الأمام إلى الخلف من أجل توزيع أفضل للوزن، حسب تصريحات ساكاموتو.

ستحصل نسخة سيركيوت ايديشن من تويوتا كرولا أيضًا على لوحة سقف مصنوعة من ألياف الكربون والتي يقول المصمم إنها خفضت التكلفة والمظهر الرائع الذي توفره، وبدأ التطوير بالفعل في عام 2018 أي قبل تويوتا ياريس GR .

أضاف ساكوموتو أنه برغم أن سيارة خارقة وحشية أخرى ستكون رائعة، إلا أننا متحمسون أكثر قليلاً لفكرة وجود سيارة سائق ممتازة بجدية وبسعر مناسب، ونأمل أن يكون لدى Toyotaالقليل من المتاعب في البيع ل 6600 نسخة من كورولا GR.