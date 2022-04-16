عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شريف سلامة عن فاتن أمل حربي: إحساسي لا يوصف بعمل كهذا |خاص

شريف سلامة
شريف سلامة

عبّر الفنان شريف سلامة، عن سعادته الشديدة بنجاح مسلسل “فاتن أمل حربي” وردود الافعال الايجابية عليه.

قال شريف سلامة، في تصريح لـ “صدى البلد”إحساسي لا يوصف وأنا أقدم عمل فني له رسالة حقيقية، وهذه من الاشياء التي اكون حريصا عليها طوال الوقت".

خاص|شريف سلامة عن فاتن أمل حربي: ناس قالوا إني كيوت ومش هعرف أعمل الدور

خاص| شريف سلامة: كلامي لن يوفي نيللي كريم حقها في "فاتن أمل حربي"

وتابع قائلاً: "أنا دائماً ما أقدم عمل فني يقول شئ، الشخصية على الاقل التي اجسدها، دائماً ما أقصد أن اقول بها شئ، لأننا علينا مسؤولية كبيرة، مسؤولية ذوق الناس، ان نرتقي به، او ننحدر".

 حقق الفنان شريف سلامة، نجاح كبير جداً بتقديم شخصية "سيف الدندراوي" ضمن أحداث مسلسل "فاتن أمل حربي"، الذي يُعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي ٢٠٢٢، حيث إستطاع إقناع الناس بدناءة شخصية سيف وجحودها حتى الكره، متحدياً فكرة كونه بطلاً وسيماً يحبه الجمهور.

شريف سلامة الفنان شريف سلامة فاتن أمل حربي سيف الدندراوي السباق الرمضانى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تم ضبطه في نهار رمضان.. القصة الكاملة للقبض على مقدم برنامج "كريزي تاكسي"

الاختيار 3 الحلقة 15| السيسي يُحرج خيرت الشاطر :" فاكرنا تلامذة"

بداية من مايو.. زيادة أسعار المياه الغازية بيبسي وكوكاكولا وبريل شعير.. تعرف عليها

مغادرة المنزل للضرورة.. لماذا تحذر الأرصاد المواطنين من طقس الساعات المقبلة؟

تشكيل الرجاء ضد الأهلي.. حميد أحداد ومحسن متولي في الهجوم

أشرف زكي: أحمد عز جاب لي شنطة فلوس لما كانت ظروفي صعبة| فيديو

الأرصاد: منخفض خماسيني شديد الحرارة يضرب البلاد خلال ساعات

مزاح أطفال.. أكياس مياه تتسبب في مصرع مدير شركة سياحية بالإسماعيلية

موضوعات متعلقة

الكبير أوي الحلقة 15 ..الكبير يتشاجر مع مربوحة بسبب اليوتيوب

خاص| شريف سلامة: كلامي لن يوفي نيللي كريم حقها في "فاتن أمل حربي"

خاص|شريف سلامة عن فاتن أمل حربي: ناس قالوا إني كيوت ومش هعرف أعمل الدور

أغنية "صاحبي يا جدع" لـ أحمد سعد تتصدر تريند اليوتيوب

شريف سلامة: "أنا ماتضربش بالقلم.. ومابحبش البطل اللي ينفخ في الناس يخرمهم"| خاص

دنيا تانية الحلقة 14.. ضرب ابن ليلى علوي في المدرسة

فاتن أمل حربي الحلقة 14 .. شريف سلامة يكسب القضية ضد نيللي كريم

الكبير أوي الحلقة 14.. الأطفال يتنمرون على ابن الكبير

ترشيحاتنا

كسر مفاجئ في خط المياه المغذي لمنطقة هضبة الأهرام بالجيزة

الحكم على مرتضى منصور في سبه الخطيب ومستشار نادى الزمالك .. غدا

أزمة بين روسيا وبريطانيا بسبب أوكرانيا|ماذا يعني منع جونسون من دخول موسكو؟

من ركلة جزاء.. عمرو السولية يتقدم لـ الأهلي على الرجاء

«النقل» تبدأ التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي الخفيف استعدادا لافتتاحه في يونيو.. صور

هالة سرحان: الرئيس السيسي أعظم هدية من السماء.. وصدام حسين هددني بالاغتيال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أروى جودة في حوار لـ "صدى البلد": شخصيتي في بابلو لا تشبهني.. وأتمنى تجسيد دور شعبي.. وانتظروني بعد رمضان في "حرب نفسية" و"بنات رزق"

ظهور نادر لـ أصيل ابنة صفاء أبو السعود مرتدية الحجاب.. صور

تارا عماد فى حوار لـ صدي البلد: توقعنا انتقادات المهوسين بالنسخة الأمريكي من سوتس.. وكنت أحلم بدور ميجان ماركل .. أتمنى تقديم قصة حياة سعاد حسني وفاتن حمامة

ناسا تكشف عن أضخم صخرة في الفضاء.. ومفاجأة بشأن موقعها من الأرض

فيديو

أسلوبه في التفسير علامة بارزة .. أجمل حكايات الشعراوي عن استجابة الدعاء له

تامر حسني الأقرب لشخصيتي وسعاد حسني ملهاش حظ.. حسن يوسف يكشف العديد من الأسرار 

ألقوا عليه أكياس مياه.. وفاة شاب بسبب مزاح أطفال في الإسماعيليلة.. فيديوجراف

صفاء أبو السعود: شائعة وفاتي مزعجة جدًا.. وأعود بعمل جديد

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ