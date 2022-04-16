شريف سلامة عن فاتن أمل حربي: إحساسي لا يوصف بعمل كهذا |خاص

عبّر الفنان شريف سلامة، عن سعادته الشديدة بنجاح مسلسل “فاتن أمل حربي” وردود الافعال الايجابية عليه.

قال شريف سلامة، في تصريح لـ “صدى البلد”إحساسي لا يوصف وأنا أقدم عمل فني له رسالة حقيقية، وهذه من الاشياء التي اكون حريصا عليها طوال الوقت".

وتابع قائلاً: "أنا دائماً ما أقدم عمل فني يقول شئ، الشخصية على الاقل التي اجسدها، دائماً ما أقصد أن اقول بها شئ، لأننا علينا مسؤولية كبيرة، مسؤولية ذوق الناس، ان نرتقي به، او ننحدر".

حقق الفنان شريف سلامة، نجاح كبير جداً بتقديم شخصية "سيف الدندراوي" ضمن أحداث مسلسل "فاتن أمل حربي"، الذي يُعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي ٢٠٢٢، حيث إستطاع إقناع الناس بدناءة شخصية سيف وجحودها حتى الكره، متحدياً فكرة كونه بطلاً وسيماً يحبه الجمهور.