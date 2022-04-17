بعد الحديث عنه في الإختيار 3.. تنظيم أجناد مصر من تفجيرات جامعة القاهرة والإتحادية إلي الإعدام

تنظيم أجناد مصر.. واحد من بين التنظيمات الجهادية التي تشكلت عام 2013، ونفذ العديد من العمليات الإرهابية في البلاد، حتى تم ضبطه وقررت نيابة أمن الدولة العليا في 27 يوليو 2014 إحالة المتهمين فيه على ذمة القضية رقم 11877 لسنة 2014 جنايات قسم الجيزة إلي محكمة الجنايات.

إتهامات تنظيم أجناد مصر



نسبت نيابة أمن الدولة العليا خلال التحقيقات عدة إتهامات لعناصر تنظيم أجناد مصر، جاء على رأسها إنشاء جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وتأسيس جماعة أجناد مصر التي تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.

ايضا وجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين إرتكاب العديد من العمليات الإرهابية من بينها تفجيرات جامعة القاهرة والتي أُستشهد على أثرها الشهيد العميد طارق المرجاوي، وأيضا تفجيرات محيط الإتحادية، ودار القضاء العالي وغيرها من العمليات.

وعقب إحالتهم حدد محكمة إستئناف القاهرة جلسة 9 مارس 2015 لنظر محاكمتهم أمام دائرة المستشار معتز خفاجي، ونظرت المحكمة جلسات القضية على مدار أكثر من 30 شهر، وبعد مرور أقل من ثلاثين يوما على بداية محاكمة المتهمين نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في تصفية همام عطية، مؤسس التنظيم وخلاياه العنقودية.

مؤسس أجناد مصر



الإرهابي همام عطية، ارتكب عددا كبيرا من العمليات الارهابية والتى اعتمدت على عمليات التفجير عن بعد، وتعد بداية الارهابى همام عطية عندما تدرب على تصنيع العبوات المتفجرة فى افغانستان، وشارك في عمليات إرهابية بالعراق 2006، وكل الخلايا العنقودية المنبثقة من تنظيمه ارتكبت أعمالاً إرهابية، ومنها: اغتيال العميدان طارق المرجاوي، وأحمد زكي، أمام جامعة القاهرة وبمدينة السادس من أكتوبر، والنقيب ضياء فتوح، ثناء تفكيكه لعبوة ناسفة بمنطقة الطالبية، وتتبعت أجهزة وزارة الداخلية، الإرهابي همام عطية حتى تم رصده بمنطقة الطالبية في الجيزة، وٌقتل في مواجهة مسلحة مع قوات الأمن أثناء القبض عليه، في 15 إبريل 2015.

النيابة عن أجناد مصر: مجرمون أذاقوا الشعب مرارة إرهابهم



وخلال جلسات القضية أستمعت المحكمة لمرافعة نجل الشهيد هشام بركات، الذي قال إن القضية ليست محاكمة فكر، وإنما محاكمة شرور، وآثام وقتلة، ومجرمين أذاقوا الشعب مرارة إرهابهم، وسالت فيها الدماء الزكية، معقبًا: "وما زلنا نسمع أنين الضحايا وذويهم ونقف اليوم أمام عدالتكم لنتم رسالتنا لتخليص بلدنا من كل مجرم، ولنقتص من كل مجرم، نقف اليوم أمامكم محملين بالهموم والأحزان، مدافعين عن النفس البشرية، تلك النفس التى كرمها الخالق وحرم الله قتلها إلا بالحق، أولئك المجرمون الذين قتلوها بدون ذنب".

وتابع ممثل النيابة العامة: "جئنا اليكم بجماعة تحمل اسما لا تعرف عنه شيئًا تسمى نفسها أجناد مصر، شتان بينكم وبين أجناد مصر الشرفاء الذين يدافعون عن بلادهم، مضيفًا: "هؤلاء طغى عليهم سوء أنفسهم وعاهدوا الشيطان أن يكونوا له أجنادًا.. عاهدوه على قتل الأنفس وإراقة الدماء أنهم يفترون على الله الكذب ويدعون أنهم يطبقون شريعة الله.. والله لن تنعموا بحياتكم وقد سفكتم دماء أبرياء فعدل الله باقى فى الأرض على أيدى قضاة عادلين يضربون بيد من حديد".

الحكم على تنظيم أجناد مصر



وفي شهر أكتوبر عام 2017، أحالت محكمة جنايات الجيزة أوراق 13 متهما إلي فضيلة المفتي، حتى جاءت المحطة الأخيرة وقررت المحكمة معاقبة 13 متهما بالإعدام و17 متهما آخرين بالسجن المؤبد، والسجن المشدد 15 عاما لمتهمين و5 سنوات لـ7 متهمين آخرين.

السجل الإرهابي لـ جماعة أجناد مصر



إستهدفت جماعة أجناد مصر القوات الأمنية أمام جامعة القاهرة وهو ما أسفر عنه إستشهاد العميد الشهيد طارق المرجاوي، وأيضا أستهدفوا نقطة مرور ميدان لبنان مما أسفر عنه إستشهاد الرائد الشهيد محمد جمال، بالإضافة لعملية تفجيرات قصر الإتحادية، ومحيط وزارة الخارجية، وقسم شرطة الطالبية، ودار القضاء العالي.

حيثيات الحكم على أجناد مصر



وقالت المحكمة في حيثيات حكمها على تنظيم أجناد مصر، أن وقائع الدعوي حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعة سائر أوراقها، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها، تتحصل أنه في غضون الفترة من شهر يوليو 2013 وحتي 2016/10/3 بمحافظتي القاهرة والجيزة ، إن مجموعة من نبت الشيطان قاموا بتكفير الحاكم والجيش والشرطة، مدعيين أنهم أجناد مصر.

وقالت المحكمة في حيثياتها، أن المتهم الأول، أنشأ وأسس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، بهدف منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وأنه تولى زعامة أجناد مصر التي تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت الحيثيات بأن المتهم الثاني تولي قيادة بجماعة اسست علي خلاف القانون ، بان تولي إنشاء خلايا الجماعة – موضوع الاتهام الوارد بالبند اولا – وتجنيد اعضائها واصدار التكليفات لهم لتنفيذ اغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأشارت المحكمة خلال الحيثيات إلى أن المتهمين من الثالث حتى التاسع عشر، انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وهم على دراية كاملة بأغراضها المدمرة، وأن المتهمين الثاني والخامس والسادس قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد العميد طارق مصطفى محمد المرجاوي، عميد شرطة ومساعد مدير مباحث الجيزة لقطاع الغرب، إلى جانب قتل عدد من قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط جامعة القاهرة.

وأضافت المحكمة بحيثياتها، أن الجناية اقترنت بجناية أخرى حيث إنهم شرعوا في قتل المجني عليه عبدالرءوف فوزي حامد الصيرفي، لواء شرطة نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الغرب، بنفس مكان الحادث، حيث إنهم قاموا بإخفاء العبوات الناسفة بالقرب من أماكن تمركز قوات الأمن المنتشرة بمحيط جامعة القاهرة.

ولفتت المحكمة بحيثياتها، أن المتهمين خربوا عمدا مباني وأملاكا عامة مخصصة لمصالح الحكومية، عن طريق تفجيرها باستخدام عبوات ناسفة، فخربوا نقطتي الشرطة الكائنتين بمحيطها وإحدى السيارات المملوكة لوزارة الداخلية وقد ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي ، بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى على النحو المبين بالتحقيقات .

وأشارت الحيثيات إلى أن المتهمين استعملوا المفرقعات ، من خلال تفجير العبوات الثلاثة أنفة البيان بمحيط جامعة القاهرة فأحدث الانفجار ضررا بأموال ثابتة ومنقولة على النحو المبين بالتحقيقات ، كما أنهم أتلفوا عمدا أموالا منقولة بأن فجروا العبوة الناسفة أنفة البيان فأحدث الانفجار تلفيات بالسيارة المملوكة للمجني عليه حسن حسنين الصبان وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات .

وانهم خربوا عمدًا مباني وأملاكًا عامة مخصصة لمصالح الحكومية بأن فجروا العبوات الناسفة آنفة البيان بمحيط جامعة القاهرة فخربوا نقطتي الشرطة الكائنتين بمحيطها وإحدي السيارات المملوكة لوزارة الداخلية وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضي علي النحو المبين بالتحقيقات.

واستعملوا المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر بان فجروا العبوات الثلاث آنفة البيان بمحيط جامعة القاهرة فاحدث الانفجار موت المجني عليه طارق محمد المرجاوي وتعريض حياة المجني عليهم سالفي الذكر للخطر وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.