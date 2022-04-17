التوصيلات العشوائية تُشعِل النيران بحوش وتمتد لمنزل مجاور في سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على حريق نشب بحوش، وامتد لمنزل مجاور مكون من طابق واحد، بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج؛ بسبب حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده نشوب حريق بحوش دائرة المركز، وامتداده لمنزل مجاور له، دون حدوث أية إصابات بشرية.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بحوش ملك المدعو محمد ج ع ا - 50 سنة - عامل، وإمتد لمنزل مجاور مكون من طابق واحد ملك المدعو فهد م ع ا - 49 سنة - عامل - ويقيمان بذات الناحية، وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون حدوث إصابات بشرية.

وبسؤال المذكورين، افادوا بمضمون ما تقدم، وارجعا سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي، من التوصيلات العشوائية بحوش الأول، ونفيا الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.