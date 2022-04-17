برشلونة يتفق مع أراوخو على التجديد .. شرط جزائي فلكي في عقده

أفاد تقرير صحفي إسباني، بأن برشلونة يأمل في حسم ملف تجديد عقد الأوروجواياني رونالد أراوخو، مدافع الفريق، في أقرب وقت ممكن.

وينتهي عقد أراوخو مع برشلونة، في صيف 2023، لكن هناك رغبة مشتركة لدى الطرفين في التجديد.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة يستهدف تجديد عقد أراوخو خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الاتفاق تم بالفعل بين الطرفين، ولا يتبقى سوى التوقيع على العقود الرسمية من قبل الطرفين.

وأضافت الصحيفة، أن أراوخو وافق بالفعل على قيمة الشرط الجزائي في عقده، والتي حددته الإدارة الكتالونية بقيمة مليار يورو، مثلما تم في عقدي أنسو فاتي وبيدري.

وأوضحت الصحيفة، أن الاتفاق الذي سبق وأن تم بين برشلونة وأراوخو انهار الأسبوع الماضي، بسبب العروض التي تلقاها اللاعب، والراتب المقدم من برشلونة، ولكن في النهاية توصلا لاتفاق جديد بسبب رغبة قلب الدفاع في الاستمرار مع البرسا.