بحضور كيم جونج أون.. كويا الشمالية تختبر صاروخاً نووياً خطيراً..صور

اختبرت كوريا الشمالية نوعا جديدا من الأسلحة التكتيكية الموجهة التي تدعي أنها 'ذات أهمية كبيرة'.

وذكرت شبكة "سكاي" البريطانية أن زعيم الدولة المنعزلة كيم جونج أون راقب الاختبار بنفسه، حيث التقطت له صورة أثناء تصفيقه ومن خلفه الجنرالات.

ولم تذكر وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية متى أجريت التجربة ولم تذكر تفاصيل عن الصاروخ المتورط.

لكن الجيش الكوري الجنوبي قال إنه اكتشف مقذوفتين أطلقتا من الساحل الشرقي لكوريا الشمالية في وقت مبكر من صباح الأحد.

وطارت المقذوفات حوالي 68 ميلا (110 كم) بسرعة قصوى أقل من 4 ماخ.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية إن كيم جونج أون 'أعطى تعليمات مهمة بشأن مواصلة بناء القدرات الدفاعية والقوات المقاتلة النووية للبلاد'.

وأضافت:"نظام الأسلحة التكتيكية الموجهة من النوع الجديد ... له أهمية كبيرة في تحسين القوة النارية لوحدات المدفعية بعيدة المدى في الخطوط الأمامية بشكل كبير وتعزيز الكفاءة في تشغيل الأسلحة النووية التكتيكية".

ويأتي الحدث قبل التدريبات العسكرية المشتركة المتوقعة التي تجريها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

يوم السبت، شاركت فرقة المشاة الأمريكية 2nd، المتمركزة في كوريا الجنوبية، صورا للقوات التي تختبر إطلاق إطلاق عدة مرات نظام الصواريخ ، على الرغم من أنه لم يكن من الواضح متى جرت التدريبات.

ومن المقرر أن يزور الممثل الأمريكي الخاص سونج كيم سول يوم الاثنين في زيارة تستغرق خمسة أيام لمناقشة الرد على عمليات إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الأخيرة مع نظرائه الكوريين الجنوبيين.

وأقامت كوريا الشمالية احتفالات بمناسبة عيد ميلاد جد كيم جونج أون يوم الجمعة، لكن وسائل الإعلام الحكومية لم تعرض أي معدات عسكرية.