عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواجهة نارية بين BMW M240i و Audi RS3 و AMG CLA 45 S في سباق تسارع.. فيديو

مواجهة نارية بين
مواجهة نارية بين BMW M240i و Audi RS3 و AMG CLA 45 S في سباق

عرضت قناة Carwow البريطانية على يوتيوب مقطع فيديو لسباق تسارع يجمع  BMW M240i  لمعرفة ما إذا كانت سلسلة BMW 2 الحالية عالية المواصفات لديها ما يلزم للتنافس ضد إصدارات الأداء الكاملة لمنافسيها الألمان  Audi RS3 و Mercedes-AMG CLA 45 S.

مواجهة نارية بين BMW M240i و Audi RS3 و AMG CLA 45 S في سباق تسارع

تتميز سيارة BMW M240i بأداء عالي وذلك بفضل محركها التوربيني 3.0 لتر سداسي الأسطوانات حيث يولد قوة تصل الى 382 حصانًا (281 كيلووات) وعزم اقصى للدوران للدوران يصل الى 369 رطلًا (500 نيوتن متر)، اي أقل بمقدار 20 حصانًا فقط من منافسة M2  المنتهية ولايته.

مواجهة نارية بين BMW M240i و Audi RS3 و AMG CLA 45 S في سباق تسارع

تأتي سيارة Audi RS3 بقوة تصل الى 395  حصاناً (291 كيلوواط) ولديه نفس القدر من عزم الدوران مثل BMW ، لكنه أخف وزناً ويستخدم ناقل حركة مختلف، من ناحية أخرى فإن مرسيدس-بنز AMG CLA 45 S لديها أصغر محرك في المجموعة ولكنها تنتج أقصى قوة عند 415 حصان (305 كيلو واط). 

 

على الرغم من هذه الأرقام تمكنت BMW M240i من الصمود أمام RS3 و AMG CLA 45  S  وهذا يجب أن يخبرنا أن سيارة M2 القادمة شيء يجب الانتباه إليه، حيث تشير الشائعات إلى أن M2 يجب أن يكون لها قوة تصل الى 400 حصان على الأقل، على الرغم من أن التقارير السابقة زعمت أن قوتها تصل إلى 455 حصان (336 كيلو واط) في شكل غير منافس.

CARWOW BMW AUDI mercedes BMW M240i

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تمنع استيراد منتجات المراعي وليبتون وبرسيل.. مستندات

تم ضبطه في نهار رمضان.. القصة الكاملة للقبض على مقدم برنامج "كريزي تاكسي"

بداية من مايو.. زيادة أسعار المياه الغازية بيبسي وكوكاكولا وبريل شعير.. تعرف عليها

أبرز العطور العالمية.. مصر تمنع استيراد منتجات جاكوار وبينتلي| التفاصيل كاملة

أشرف زكي: أحمد عز جاب لي شنطة فلوس لما كانت ظروفي صعبة| فيديو

هل يشترط قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية ؟.. الإفتاء تحسم الجدل

حريق بجوار فيلا عادل إمام.. ضبط مالك المخزن وفحص التراخيص

تعليق نارى من شوبير على فرص الأهلى فى الصعود أمام الرجاء.. شاهد

موضوعات متعلقة

تويوتا تحول سيارة كراون من سيدان إلى SUV بعد 67 عاما.. صور

إيلون ماسك يعرض شراء جميع أسهم تويتر بقيمة 160 مليار ريال.. تفاصيل

فيراري تشعل حلبات الاختبار بسيارة جديدة.. صور

رئيس قسم التصميم في BMW يشرح احدث تقنيات التصميم في X7 موديل 2023.. فيديو

BMW تراقب عملاءها أثناء القيادة لتطوير سياراتها مستقبلاً.. صور

كيا نيرو موديل 2022 الجديدة تظهر لأول مرة في نيويورك .. صور

تويوتا تشوق لسيارة كورلا الجديدة | صور

قائمة بأحدث أسعار سيارات MG موديل 2022 في السوق المصري.. صور

ترشيحاتنا

هل يجوز إخراج زكاة الفطر لشخص واحد.. الإفتاء توضح

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 17-4-2022

إلهام شاهين اضربت بالقلم بسببي.. أبرز تصريحات أشرف زكي في برنامج العرافة

دعاء جميل في الصباح.. ردده عقب صلاة الفجر

لن تصدق.. رجل يحول حافلة متهالكة إلى منزل فخم|صور

شرطة الاحتلال تعتدي على المصلين قرب المسجد الأقصى..وإطلاق صواريخ من غزة |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجر خرافي لعمرو دياب في "السر".. هل تقاضى الهضبة 16 مليون جنيه في إعلان البريد؟

بسحله وركوبه.. رواد شاطئ يعذبون دولفين حتى الموت في أمريكا|شاهد

تفاصيل القبض على فريق برنامج كريزي تاكسي أثناء فبركة حلقة جديدة

القصة الكاملة لطبيبة "فيس بوك" المزيفة.. لماذا استخدم نصاب اسم مكة محمد للتغرير بالشباب؟

فيديو

إجراءات انتقامية.. حظر دخول جونسون إلى روسيا لهذا السبب

أسلوبه في التفسير علامة بارزة .. أجمل حكايات الشعراوي عن استجابة الدعاء له

تامر حسني الأقرب لشخصيتي وسعاد حسني ملهاش حظ.. حسن يوسف يكشف العديد من الأسرار 

ألقوا عليه أكياس مياه.. وفاة شاب بسبب مزاح أطفال في الإسماعيليلة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ