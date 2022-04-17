مواجهة نارية بين BMW M240i و Audi RS3 و AMG CLA 45 S في سباق تسارع.. فيديو

عرضت قناة Carwow البريطانية على يوتيوب مقطع فيديو لسباق تسارع يجمع BMW M240i لمعرفة ما إذا كانت سلسلة BMW 2 الحالية عالية المواصفات لديها ما يلزم للتنافس ضد إصدارات الأداء الكاملة لمنافسيها الألمان Audi RS3 و Mercedes-AMG CLA 45 S.

مواجهة نارية بين BMW M240i و Audi RS3 و AMG CLA 45 S في سباق تسارع

تتميز سيارة BMW M240i بأداء عالي وذلك بفضل محركها التوربيني 3.0 لتر سداسي الأسطوانات حيث يولد قوة تصل الى 382 حصانًا (281 كيلووات) وعزم اقصى للدوران للدوران يصل الى 369 رطلًا (500 نيوتن متر)، اي أقل بمقدار 20 حصانًا فقط من منافسة M2 المنتهية ولايته.

مواجهة نارية بين BMW M240i و Audi RS3 و AMG CLA 45 S في سباق تسارع

تأتي سيارة Audi RS3 بقوة تصل الى 395 حصاناً (291 كيلوواط) ولديه نفس القدر من عزم الدوران مثل BMW ، لكنه أخف وزناً ويستخدم ناقل حركة مختلف، من ناحية أخرى فإن مرسيدس-بنز AMG CLA 45 S لديها أصغر محرك في المجموعة ولكنها تنتج أقصى قوة عند 415 حصان (305 كيلو واط).

على الرغم من هذه الأرقام تمكنت BMW M240i من الصمود أمام RS3 و AMG CLA 45 S وهذا يجب أن يخبرنا أن سيارة M2 القادمة شيء يجب الانتباه إليه، حيث تشير الشائعات إلى أن M2 يجب أن يكون لها قوة تصل الى 400 حصان على الأقل، على الرغم من أن التقارير السابقة زعمت أن قوتها تصل إلى 455 حصان (336 كيلو واط) في شكل غير منافس.