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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشددة 7 سنوات لمتهمين بسرقة المساكن بالمطرية

مطرقة
مطرقة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة ، المنعقدة بالعباسية ، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات،لاتهامهم بسرقة المساكن بمنطقة المطرية.

كان قسم  شرطة المطرية تلقى بلاغا من  "نجلاء .ا "ربة منزل مفاده سرقة لاب توب و هاتفين محمول ومشغولات ذهبية عبارة عن 3 غوايش من داخل شقتها .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبتفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة  تم التوصل إلى أن وراء ارتكابه كلا من شريف.ا عاطل  وإسلام .ط عاطل  وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بسرقة المجني عليها وسرقة اكتر من شقة سكنية بأسلوب كسر الباب و أرشدوا عن المسروقات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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