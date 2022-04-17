الاختيار 3| أحمد عز فى حوار لصدى البلد: فترة الإخوان كانت صعبة جدا ونزلت الميدان بنفسي وكنت أول الداعمين للجيش

أحمد عز :

الاختيار يوثق مرحلة جديدة للأجيال المقبلة والأعمال الوطنية مهمة جدا

أحضر لفيلم المحروسة وسنبدأ تصويره في يوليو المقبل

قرر النجم أحمد عز دخول التحدى هذا العام من خلال بطولة مسلسل الاختيار 3، بعد أن استطاع في خلال السنوات الماضية أن يحقق نجاحات كبيرة في السينما والدراما، وكسر كل الإيرادات المحققة في السينما واستطاع تصدرها.

وبعد نجاحه العام الماضي في مسلسل هجمة مرتدة، يعود هذا العام مرة أخرى للدراما الوطنية بمسلسل الاختيار 3 ويخطف كالعادة الأنظار بدوره فيه بجانب عدد من النجوم منهم أحمد السقا، كريم عبد العزيز، وياسر جلال، وخلال السطور التالية يفتح قلبه لـ صدى البلد ويتحدث عن تفاصيل دوره وكواليس المسلسل الأشهر والأكثر نجاحا في دراما هذا الموسم.



بعد تقديم عميل المخابرات في هجمة مرتدة.. هل كان لديك تفكير في قبول أو رفض شخصية ضابط المخابرات في الاختيار٣؟

بالطبع لا .. لم يكن هناك تفكير للمشاركة في المسلسل؛ لأن الاختيار من الاعمال الوطنية الذي له صدى كبير جدا من البلد وبيحقق نجاحا على مستوى الوطن العربي وحقيقي هذا ما حصل في أول جزئين، وشرف لأي حد أن يشارك في مسلسل مثل الاختيار3.



تفضل عادة الفصل بين المسلسلات التلفزيونية.. لماذا قررت العودة سريعا للتلفزيون في مسلسل الاختيار 3؟

تحدثت من قبل أن العمل بيوثق لمرحلة جديدة للأجيال القادمة، لتصبح قادرة على التمييز بين ما حدث، دراما موثقة بالصوت والصورة، ورسالة للأجيال القادمة لكي يحافظون على بلدهم ولا يسمحون للمتربصين والخونة أن يتسللوا إليهم لذلك أعتقد أنه شرف لأي ممثل أن يتواجد ولو بمشهد واحد في ملحة الاختيار.



ظهرت بشخصية ضابط المخابرات سيف في نهاية الجزء الثاني.. هل كان مجرد تمهيد لظهور شخصية بنفس المواصفات في الاختيار 3؟

هو شخصية ضابط مخابرات يدعى مروان واسمه الحركي سيف، استكمالآ للجزء الثاني بشكل مختلف، وطبيعة عمل مراون تختلف عن عمل سيف، وهو ما تظهره الحلقات تباعات.

الاختيار 3

في المسلسل الجديد مهمتك جمع المعلومات عن المليشيات وأعداء الوطن.. كيف أثر العمل عليك شخصيا؟

كم المعلومات التي اتيحت لي بصفتي أحد صناع الاختيار 3، تعطي انطباعا قويا إلا أن الله حمى هذه البلد قبل أن يتم العصف بها إلى غير رجعة، فقد وفق الله الجيش في السيطرة على الموقف في الوقت المناسب، جميعنا نختلف بين الحين والأخر لكن دائما إعلاء قيمة الوطن والحفاظ عليه يجب أن يكون السمة الغالبة علينا وأكثر الأولويات قدسية، وأعتقد أن ما يحدث من طفرة حاليا في ظل إدارة الرئيس السيسي أمر لا يمكن إنكاره أو إغفاله.

كيف ترى وجود 4 نجوم كبار في صدارة فريق الاختيار؟

فكرة وجود أربع نجوم كبار أمر زكي تماما، خاصة لكل منهم جمهوره الخاص، واستمتعت جدا بالعمل معهم وجميعهم أصدقاء أعزاء، وباقي أبطال العمل سواء أمام أو خلف الكاميرات.



حدثنا عن التعاون الأول مع المخرج بيتر ميمي والمؤلف هاني سرحان؟

سعدت للغاية بالعمل مع المخرج بيتر ميمي والمؤلف هاني سرحان وقد ساهما مع باقي أقسام العمل في خروج عمل مشرف ومبهر، أعتقد أنه يحوز على نسب مشاهدة قياسية داخل وخارج مصر، وبيتر ميمي مخرج متمكن ومجتهد وتحمل على عاتقه تقديم 3 أجزاء من مسلسل ضخم، وله مستقبل أكثر إشراقا.

أحمد عز

كيف ترى اهتمام الشركة المتحدة بشكل عام بالدراما مؤخرا؟

ساهمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بصورة كبيرة جدا في خروج عدد كبير من الأعمال الدرامية رفيعة المستوى للنور مؤخرا، فضلا عن دعمها للأعمال الوطنية تحديدا، سواء أجزاء الاختيار، والممر، أو هجمة مرتدة، والعائدون هذا العام أيضا، فهي الدراما التي تنمي الحس الوطني، وأتمنى أن يستمر هذا الاتجاه خاصة وأن تاريخنا عامر بالأبطال الذي يستحقون أن تلقي الضوء عليهم.

لقد شاهدنا جميعا كيف كانت أعمال الدراما المخابراتية والوطنية تستحوذ على اهتمام واسع وأن الأوان أن نعيد لهما مجدها من جديد.



على المستوى الشخصي كيف كانت مشاعرك مع ثورة 30 يونيو 2013؟

جميعا كنا نعمل مدى خطورة الموقف في ظل حكم الإخوان، وكنت حريص على التواجد في الميدان والتعبير عن نفسي ورفضي لما يحدث، كانت مسؤولية على كل فرد في التعبير عن نفسه، بغض النظر عن مهنته، والحمد لله أن أنقذ الله هذه البلاد.



الاختيار 3

ماذا عن فيلمك المنتظر صقر المحروسة؟

نبدأ التحضير له خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لتصوير خلال نهاية شهر يوليو المقبل، وهو من إخراج أحمد علاء وأتمنى أن يكون على قدر التوقعات.



وماذا عن فيلم كيرة والجن؟

فيلم كيرة والجن بذلنا فيه مجهودا كبيرا، وشرفت خلاله بالعمل مع كريم عبد العزيز وهند صبري والمخرج مروان حامد، وتم تصويره في أكثر من بلد على مدار حوالي عامين، وأتمنى أن يحقق النجاح المرجو، ويظهر فيه فريق رائع من الممثلين.