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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هالة صدقي: قضية "فاتن أمل حربي" أعادتني للدراما الرمضانية بعد غياب عامين

هالة صدقي
هالة صدقي

أكدت الفنانة هالة صدقي أن القضية التى يطرحها مسلسل فاتن أمل حربي دفعتها للمشاركة فى بطولته بعد اعتذارها عن عدد من الأعمال خلال العامين الماضيين . 


وتابعت هالة صدقي في تصريحات خاصة لـ صدي البلد قائلة : كنت على مدار عامين أعتذر عن أعمال تعرض علي لأنني وجدت أنه لا يجب أن أقدم أعمالا أقل في المستوي الفني مما قدمته قبل مثل ونوس ولية لا وعفاريت عدلي علام .

هالة صدقي فى مشهد من مسلسل فاتن أمل حربي 


وتابعت هالة صدقي قائلة : القضية التي يطرحها مسلسل فاتن أمل حربي دفعتني للموافقة على المشاركة في بطولته ،  فواحد من الأدوار التي يلعبها الفن هو إلقاء الضوء القضايا التي تهم المجتمع، ومسلسل فاتن أمل حربي يناقش قضية في غاية الأهمية تخص السيدات.


وتستكمل هالة صدقي حديثها قائلة: قابلت في الواقع سيدات يعانين من مثل فاتن أمل حربي داخل قاعات المحكمة، لذا فقد وجدت المسلسل بمثابة فرصة لتسليط الضوء على قضية تهم السيدات والرجال وأيضا فربما يكون مسلسل فاتن أمل حربي فرصه لأن ينظروا ماذا يفعلون بأولادهم.

هالة صدقي فى مشهد من مسلسل فاتن أمل حربي 

هالة صدقي تكشف سر مشاركتها في «فاتن أمل حربي»

هالة صدقي: مسلسل "فاتن أمل حربي" له طبيعة خاصة والموضوع هو البطل


مسلسل "فاتن أمل حربي" بطولة النجمة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد الشرنوبى، محمد ثروت، جيلان علاء وفادية عبد الغنى، المسلسل تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل و انتاج جمال العدل.

وتدور أحداث مسلسل فاتن أمل حربي  حول إحدى السيدات التى تدخل فى خلاف مع زوجها مما يؤدى إلى تفاقم المشاكل بينهم، وتلجأ إلى محكمة الأسرة، ويستعرض العمل المعاناة التى تتعرض لها تلك السيدة ، حيث يناقش العمل قضية الحضانة وغيرها من قوانين الأحوال الشخصية.
 

هالة صدقي الفنانة هالة صدقي نيللي كريم محمد الشرنوبي مسلسل فاتن أمل حربى

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