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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في وقت حرج.. إصابة رئيس الوزراء الإيطالي بفيروس كورونا

إصابة رئيس الوزراء
إصابة رئيس الوزراء الإيطالي بفيروس كورونا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، اليوم الاثنين، أن التحاليل والفحوصات أثبتت إصابته بفيروس كورونا "كوفيد -19".

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال دراجي ، إن الوزراء سيحلون محله في جولة كان سيقوم بها إلى إفريقيا، هذا الأسبوع، لإبرام صفقات لخفض اعتماد بلاده على الغاز الروسي.

وكان من المقرر أن يزور دراجي، الذي قال مكتبه إنه لم تظهر عليه أعراض، جمهورية الكونغو وأنغولا في الفترة من 20 إلى 21 أبريل لتوقيع اتفاقيات جديدة لإمدادات الطاقة.

وذكر البيان، أن الوفد سيترأسه بدلا من دراجي، وزير الخارجية، لويجي دي مايو، ووزير التحول البيئي، روبرتو سينجولاني.

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