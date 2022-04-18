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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة 7 عمال في انقلاب سيارة جنوب مدينة الغردقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين، في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق القرى جنوب مدينة الغردقة، حيث تم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

مصرع وإصابة 7 عمال في انقلاب سيارة جنوب الغردقة

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل تحمل على متنها مجموعة من العمال؛ مما أسفر عن مصرع أحدهم وإصابة 6 آخرين.

نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام

على الفور تم الدفع بعدد 5 سيارات إسعاف حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقى الإسعافات الأولية، وإيداع الجثة مشرحة المستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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