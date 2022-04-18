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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهاجم الأهلي ضحية رامز جلال في برنامج رامز موفي ستار.. اليوم

رامز جلال
رامز جلال

يحل اليوم نجم النادي الأهلي محمد شريف ضيفا على برنامج رامز موفي ستار وذلك خلال الحلقة 17 .

قائمة ضيوف برنامج رامز جلال:

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عدد من الأسماء، هم ياسمين صبري، عمرو يوسف، غادة عادل، محمد أنور، صابرين، نجلاء بدر، هدي المفتي، تارا عماد، سنتيا خليفة، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالإضافة إلى الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.

يُذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام.

رامز جلال رامز موفي ستار محمد شريف الحلقة 17 قائمة ضيوف برنامج رامز جلال

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