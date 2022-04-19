بقوة 400 حصان.. جاجوار تكشف النقاب عن F-Pace الفاخرة |صور

استطاعت شركة جاجوار الانجليزية أن تقدم باقة متميزة من الاصدارات القوية والمتنوعة، سواء من فئة السيدان والسيدان الرياضية، أو سيارات الكوبيه، والرياضية متعددة الاتسخدام SUV ومنها الايقونة الشهيرة F-Pace.

جاجوار تكشف النقاب عن F-Pace الفاخرة

ويعزز الصانع الانجليزي من تواجده عبر النسخة جاجوار F-Pace الجديدة، والتي تأتي باطلالة خارجية تتمتع بالفخامة المعهودة، إلى جانب القدرات الفنية القوية، وباقة من برامج دعم قائد المركبة، بالاضافة إلى التقنيات المستخدمة ضمن وسائل الرفاهية والتحكم.

جاجوار تكشف النقاب عن F-Pace الفاخرة

تأتي السيارة جاجوار F-Pace بجنوط رياضية يبلغ قياسها 21 بوصة، مع تصميم هندسي انيق متعدد الاضلاع باللون الاسود اللامع، وزجاج معتم، وسبويلر خلفي مدبب، وزعنفة القرش الخلفية ايضا، بالاضافة لمنظومة العادم المزدوجة.

جاجوار تكشف النقاب عن F-Pace الفاخرة

وتضم السيارة جاجوار F-Pace من الداخل شاشة ملونة تعمل باللمس، ولوجة عدادات ديجيتال، وعجلة قيادة متعدد الاوامر والاستخدامات، مع مكيف هواء أوتوماتيكي، ونظام قوتي وترفيهي، ومقاعد انيقة، مع حساسات حركة امامية وخلفية وكاميرا لسهولة التحكم، إلى جانب انظمة الحماية القياسية والمكابح عالية الاداء.

جاجوار تكشف النقاب عن F-Pace الفاخرة

وتصل السرعة القصوى للسيارة جاجوار F-Pace إلى 250 كيلومتر في الساعة، مع امكانية الانطلاق من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 5.4 ثانية فقط.

بينما تستمد السيارة F-Pace قوتها من محرك سداسي الاسطوانات بتقنية وقود الديزل والبنزين، بينما يعمل برنامج الدفع مع النسخ الهجينة المعتدلة بتغطية نطاق ممتد من 300 حصان/650 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى إلى 400 حصان/550 نيوتن متر، وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر علبة تروس من 8 سرعات اوتوماتيكية الاداء.