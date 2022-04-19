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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

والتر بواليا لجمهور الأهلي: أنا ابن النادي وهو من صنع اسمي

صدى البلد

وجه والتر بواليا مهاجم الأهلي والمعار لصفوف السيلية القطري، رسالة لـ جمهور النادى الاهلى ، نشرها من تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر.

 

وكتب  والتر بواليا " أريد أن أتحدث باللغة العربية لأول مرة من أجل جماهير النادي الأهلي المصري ، أنا سأظل ممتنا للفرصة التي أتت لي كلاعب في النادي وأنا أبن للنادي الأهلي .

 

وتابع : إذا لم تتح الفرصة للرجوع مرة أخرى للنادي الأهلي بعد الإعارة سأظل أحترم وأقدر النادي وجماهير لأن من صنع أسمي هو النادي الاهلي ..شكرا ". 

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ويذكر ان وجه بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، رسالة إلى الجماهير الحمراء التي حرصت على دعمه في مباراة فريقه الأخيرة ضد الرجاء في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين لهدف.

 

وقال موسيماني بعد نشر فيديو للجماهير وهي تهتف باسمه بعد نزوله أرض الملعب: "أحبكم أيضًا يا رفاق، الدعم الذي تقدمونه دائمًا هو لاعب إضافي على أرض الملعب، إن شاء الله الأهلي سيقاتل في المغرب".

ويحتاج الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الإياب ضد الرجاء المغربي يوم الجمعة المقبل في إياب الدور ربع النهائي للبطولة الإفريقية.

وتتجه النية فى الجهاز الفني للأهلي لمواصلة الدفع بـ محمد هاني فى الجبهة اليُمنى خلال مباراة الرجاء المغربي الجمعة المقبل فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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