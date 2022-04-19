استخدام القوى الناعمة من خلال دراما رمضان 2022 بصالون التنسيقية.. المتحدة: لدينا دراما اجتماعية طوال العام.. سها سعيد: الاختيار يوثق اللحظة الفارقة.. والديهي: الدراما تغير الآراء المجتمعية

حسام صالح: لدينا دراما اجتماعية طوال العام.. والتحضير للموسم الجديد بعد العيد

سها سعيد: لا بد من وجود استراتيجية تشمل كل مناحي الإنتاج الثقافي.. و«الاختيار » يوثق اللحظة الفارقة

محمود بسيوني: «لأول مرة في تاريخ الدراما نرى الإخوان يعترفون بأنهم مثيري العنف»

دينا عبدالكريم : عانينا لسنوات طويلة من عشوائية الدراما.. وقضايا المسلسلات الخالية موجودة كتشريعات برلمانية

نشأت الديهي: مشهد درامي واحد قد يكون رأيا مجتمعيا.. و"الاختيار" يرد على محترفي تزوير التاريخ



عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية أمس بعنوان «هل تنجح الجمهورية الجديدة في استخدام القوى الناعمة من خلال دراما رمضان 2022».



وأدارت الحوار الإعلامية نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيه كل من المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلامى نشأت الديهى، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتب الصحفى محمود بسيونى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والنائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية ووكيل لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، والإعلامية دينا عبدالكريم، عضو لجنة الثقافة بمجلس النواب.



وناقشت الجلسة، عددا من المحاور، من بينها أهمية الدراما في رفع الوعى لدى المواطنين المتابعين للمسلسلات والأعمال الفنية بشكل عام، وما يتعارف عليه بدراما رمضان بشكل خاص، وكيف حملت دراما رمضان 2022 قضايا مهمة، كشفت خلالها كواليس مراحل مهمة من تاريخ الأمة، وكيف يلعب هذا الأمر دورا مهما في إرسال رسائل طمأنينة للشعب المصري.



وتناولت الجلسة، عناصر جذب المشاهد في الأعمال المعروضة، وما بالمسلسلات الوطنية من نقاط قوة ونقاط ضعف يجب تلافيها خلال الفترات .

وقال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن التفكير للأعمال الدرامية التي تعرض خلال شهر رمضان يتم قبل الشهر الكريم بفترة كبيرة، مضيفا: "أستطيع أن أقول إنه سيبدأ بعد العيد التفكير في الأعمال التي ستعرض في رمضان 2023".

وأضاف حسام صالح، خلال كلمته في الجلسة النقاشية التي تعقدها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان "هل تنجح الجمهورية الجديدة في استخدام القوى الناعمة من خلال دراما رمضان 2022"، أن هناك حالة من الاهتمام بالأعمال الدرامية خلال شهر رمضان الكريم، وأن نسبة المشاهدة أعلى بكثير.

وتابع: "انتقاء المحتوى يتم من خلال لجنة تختار بطريقة منهجية وتتطور دائما. هذا العام لدينا لجنة محايدة من حوالي 13 أو 14 شخصت، كلهم لا ينتموا للشركة المتحدة، ولكن ينتمون للسوق المصري ومن فئة الكتاب والنقاد والممارسين للعمل في الدراما باحتراف، وكلهم مهتمون بالدراما الاجتماعية التى تمس المواطن، ولديهم علم ومعرفة باتجاه الجمهور الجديد".

ولفت إلى أن اللجنة تشاهد الأعمال التي تعرض ويتم تنقيتها بحيث تصل فى النهاية لعدد الأعمال التى تعرض على شاشات الشركة المتحدة، موضحا أنهم يتمنون عرض أعمال درامية أكتر ولكن لديهم أربع شاشات يقدمون عليها أعمال درامية، متابعا: "هذا العام كان لدينا 14 عملا يقدمون قضايا الطفل والمرأة، ولدينا دراما جديدة طوال العام مهتمة بالقضايا الاجتماعية، ونحتاج لقطع شوط فيها".

وعن الأعمال الوطنية، أوضح المهندس حسام صالح أنهم "بدأوا فى خط الأعمال الوطنية أو الأعمال التى تجسد البطولات منذ 3 سنوات. كان عندنا الاختيار 1 والاختيار 2 و3، ومجموعة مسلسلات تتحدث فى الإطار الوطنى، وتوضح الأدوار الكبيرة لأجهزة الدولة، إضافة للقالب الاجتماعى والكوميدى".

وقالت الإعلامية دينا عبد الكريم، عضو لجنة الثقافة بمجلس النواب، إن البرلمان جهة رقابية على أجهزة الدولة، وليس من دوره وقف مسلسل، ولكنه يراقب على الأجهزة الرقابية التى يكون دورها تنظيم ذلك، مضيفة: "هناك هيئة الرقابة على المصنفات التي قامت بدور عظيم هذا العام، وأداء مميز فى القضايا الخطيرة، بدون أن يكون هناك وصاية على المحتوى".

وأوضحت دينا عبد الكريم،، أن مجلس النواب يناقش من منطلق صناعة التغيير، وأن التغيير يحدث بطريقتين: من أسفل لأعلى وهذا أخطر نوع، أو من أعلى لأسفل، متابعة: "عانينا خلال سنوات طويلة من دراما عشوائية ومنتج عشوائي يقدم مصر الشعبية على أنها مصر العشوائية، ومصر ليست كذلك".

ولفتت الى أن "الدراما تقود المجتمع، وبالتالى لا بد أن تكون المؤسسات سابقة، وكثير من القضايا التى تناقش فى المسلسلات هذا العام موجودة كمشروعات قوانين أو تعديلات على قوانين، وهذا يؤكد أن التغيير يحدث بتسلسل منطقي".

قال الإعلامي نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن دراما رمضان 2022 حققت نجاحا باهرا، ليس على المستوى المصري فحسب بل العربي، وأن متابعة مسلسل "الاختيار 3" خير دليل.

وأضاف نشأت الديهى، خلال كلمته فى الجلسة النقاشية التى تعقدها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "هل تنجح الجمهورية الجديدة فى استخدام القوى الناعمة من خلال دراما رمضان 2022"، أن "مسلسلات الاختيار بالأجزاء الثلاثة وهجمة مرتدة والعائدون ترد على محترفي تزوير التاريخ من الجماعات والتنظيمات الإرهابية، وتحفظ ذاكرة الأمة المصرية، وأصحاب الحق في العيش في هذا الوطن".

وشدد الديهي على أن "السوشيال ميديا أصبحت خطرا على المجتمع والثوابت الوطنية والدينية، وأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتدخل وفقا للدستور والقانون لمنع ذلك قدر الإمكان، وأن هناك تعاونا وثيقة مع الرقابة على المصنفات الفنية في هذا الصدد".

ولفت الإعلامي نشأت الديهي إلى أن "المجلس يجلس مع صناع الدراما بشكل دائم، مستهدفا من ذلك أن تكون الدراما جزءا من رفع الوعي المجتمعي، وجزءا من الجمهورية الجديدة"، مؤكدا أن"مشهد درامي واحد يمكن أن يكون رأيا مجتمعيا واضحا تجاه القضايا مثل التطرف والإرهاب، وأن إمكانيات صناع الدراما الآن قوية". المقبلة.

أكد الكاتب الصحفي محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه منذ تأسيس المجلس ولديه لجنة لمتابعة الدراما خلال شهر رمضان الكريم؛ لمتابعة مدى التزام الأعمال بالإعلان العام لحقوق الإنسان والقوانين المنظمة له في مصر.

وأضاف بسيوني، أن اللجنة تقدم جوائز لأفضل الأعمال الدرامية عقب انتهاء شهر رمضان الكريم، كنوع من التشجيع، وأننا بحاجة دائما لنشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال الأعمال الدرامية.

ولفت بسيوني، إلى أن أحد أدوار المجلس هو نشر ثقافة حقوق الإنسان عند عموم المواطنين، بالإضافة إلى المجلس القومى للمرأة، مشيرا إلى أن أهم حق في حقوق الإنسان هو الحق في الحياة، وهو ما تقوم به الدولة المصرية اليوم من حماية الشعب وتأمنيه من الأخطار سواء من خطر المفاهيم المغلوطة واللعب في العقول، ومحاولة الاختراق من الداخل، وهو ما تجسد في مسلسل «الاختيار 3».

ولفت إلى أحد الأدوار في أحد المسلسلات، عندما فكر أحد الأشخاص في الهجرة للخارج بعد أن كان معارضا للفكرة، معقبا: «هذا خط درامي مهم جدا في ظل الأحداث الحالية، كذلك الخطر الكبير التي يتم مواجهتها، وتحقيق الأمن والتصدي لمخططات الإرهاب والتطرف، والتأكيد على فكرة الهوية الوطنية وربط الأجيال الناشئة بالوطن، وهو يتم خلقه في الأعمال الدرامية، نحو الأجيال الناشئة وهو ما تجسد في مسلسل يحيى وكنوز».

وذكر الكاتب الصحفى محمود بسيونى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه لأول مرة في تاريخ الدراما وفي تاريخ الأدبيات التوثيقية نرى أن الإخوان يعترفون بأنهم مثيرى العنف وأنهم من يهددون الدول.

قالت النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، إن لجنة الثقافة ترى ضرورة وجود استراتيجية ثقافية تشمل كل مناحي الثقافة، وضرورة وجود رسالة منتقاة في جميع الأصعدة بكل مناحي الإنتاج الثقافي.



وأضافت سها سعيد، في كلمتها بالجلسة النقاشية التي تعقدها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان «هل تنجح الجمهورية الجديدة في استخدام القوى الناعمة من خلال دراما رمضان 2022»، أنه تم تحقيق ذلك من خلال 4 أعمال، منها مسلسل يحيى وكنوز، استطاعت أن تجذب المشاهد وقت الإفطار، بالإضافة إلى وجود أعمال درامية تعالج المشكلات الاجتماعية.



وأشارت سها، إلى أن «مسلسل الاختيار 3 يميل إلى توثيق اللحظة الفارقة في تاريخ مصر، واستخدام وثائق صوت وصورة لتؤكد أهمية الرسالة التي تصل إلى المشاهد».