بسمة وهبة تروج لحلقتها مع انتصار: حلقة نارية

روَّجت الإعلامية بسمة وهبة لحلقتها الجديدة من برنامج “العرافة 2” مع الفنانة انتصار، ونشرت عدة صور تجمعها بها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت بسمة وهبة على الصور: “الليلة.. النجمة انتصار.. انتظرونا.. حلقة نارية”.

وتواصل الإعلامية بسمة وهبة تصوير برنامج “العرافة 2" الذى يعرض يوميا طوال شهر رمضان عبر فضائية “المحور”.

بسمة وهبة ومصطفى درويش

وكشف الفنان مصطفى درويش، تفاصيل فشله في التجارة ببيع الذرة مع مدير أعماله عندما كانا في الثانوية العامة، موضحًا: "كنا بنجيب شوال ذرة وقصعة أسمنت وخشب وجاز، عشان نبيع، لكن الذرة باظت وأكلناها إحنا، كان عبط مش شغل، كنت بعمل كده من ورا أبويا".

وقال درويش، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة “المحور”، إن والده كان مهندسا وأنجب 4 رجال، كل واحد منهم نجح في مجاله، ولم يترك له أي إرث، موضحًا: "عملت مندوب مبيعات وسافرت السعودية عشان أشتغل هناك مندوب مبيعات".