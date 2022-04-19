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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاى مع الزعتر؟

صدى البلد

قدم الدكتور خالد يوسف ، خبير التغذية العلاجية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد شاي الزعتر البري .


 

من فوائد شاي الزعتر البري  ما يلي :-

·مضاد للبكتيريا يحتوي زيت الزعتر البري على مكوّنات تسمى بالكارفاكرول والتي هي مكوّنات ذات خصائص مضادة للميكروبات،وأظهرت العشبة نتائج مضادة للمايكروبات في عدد من الدراسات، كما وأوجدت مجموعة من الباحثين فاعلية زيوت الزعتر البري ضد واحدوأربعون سلالة من المستضدات الغذائية، وأوجد فريق آخر من الهند والمملكة المتحدة أنّ الزيت الرئيسي للزعتر البري الهيمالايي يحتوي علىخصائص قوية مضادة للبكتيريا.


 

· مضاد للإلتهابات اذ انه يحتوي على عنصراً فعالاً في الزعتر البري معروف باسم بيتا كاريفيلين والذي يساعد على علاج مشاكل صحيةعديدة مثل هشاشة العظام وتصلب الشرايين.


 

·  الوقاية من السرطان ان  مقدرة الزعتر البري على الوقاية من السرطان، كما وأشارت إلى مقدرة مكوّن الأوريغانوم ماجورانا على الوقايةمن سرطان الثدي وإيقاف أو إبطاء نموه, أنّ الزعتر البري وإكليل الجبل والمارجورام يحتوون على مكوّنات قد تكون فعالة تماماً كالأدويةالموصوفة في حالات السكري من النوع الثاني.


 

·مطهر للجسم يحتوي الزعتر البري على خصائص مطهرة قد تساعد على الوقاية من أو إبطاء نمو كائنات دقيقة ضارة، وقد أوجدت دراسةنشرت في مجلة علم الغذاء أنّ مكوّنات أوراق الزعتر البري لها خصائص مضادة للملاريا وتبطء من نمو الكائنات الدقيقة المسببة لملاريا، وأنّ متسخلص الزعتر البري تمكن من إيقاف نمو عدة فطريات مسببة للإلتهاب المهبلي.


 

· تقوية المناعة أهم مكوّنات الزعتر البري تحتوي على مضادات أكسدة قوية وربطت بشكل وثيق بتخفيف الإجهاد التأكسدي في الجسم،ويساعد تناول الزعتر البري وإدخاله إلى الحمية اليومية على زيادة المناعة والحفاظ على صحة الجسم ضد المكوّنات الصامتة مثل الجذورالحرة التي تسبب السرطان وأنواع أخرى من الأمراض المزمنة.


 

· مساعدة الهضم الزعتر البري غني بالألياف ولها تأثير قوي على النظام الهضمي في الجسم، فالألياف مكوّن ضروري لصحة النظامالهضمي لمقدرتها على زيادة حركة الأمعاء والتبول، ويساعد كذلك على الحفاظ على صحة الأمعاء وزيادة امتصاص المواد الغذائيةالضرورية.


 

· فقدان الوزن: حيث أنَّ زيت الزعتر قد يكون مفيداً في تعزيز فقدان الوزن، والتحسين من عملية الهضم، و تُعزى إلى زيادة التبول الناجمعن استهلاك الزعتر، وهذا بدوره يساعد على التخلص من السموم، والأملاح الزائدة، والماء الزائد من الجسم.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاى مع الزعتر الشاي أفضل شاى وعصير للهضم فى العيد

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