سألنا الناس عن الحشرة والحيوان اللذين تكلما في القرآن؟ |فيديو

تجولت عدسة صدى البلد في إحدى شوارع القاهرة، في نهار شهر رمضان المبارك، لرصد معرفة الناس بالأسئلة الآتية: ما هي الحشرة والحيوان اللذين تكلما كما ذكر في القرآن الكريم؟ وكذلك ما هو اسم خازن الجنة والنار؟



وتباينت ردود الفعل، وفي البداية، أشار محمد خالد أنه يعلم أن قصة النملة التي كلمت جيش سليمان خوفاً من أن يقضوا عليهم دون شعور منهم، وكذلك قال أن خازن الجنة هو رضوان، وخازن النار هو مالك.



وتابع جلال حمد، أن الهدهد ذكر أنه تكلم في القرآن الكريم من خلال قصة سيدنا سليمان عندما بعثه إلي ملكة سبأ، وأشار أن خازن الجنة والنار هما مالك ورضوان.



وعبر محمود احمد، أنه لا يعلم أي الحيوانات ذكر أنها تكلمت في القران الكريم، ولكنه يذكر أن الفيل والبقرة والعنكبوت تعددت قصصهم في القرآن الكريم، وأن خازن الجنة هو رضوان.



وتحدث القرآن الكريم البشر صالحهم وسيئهم ذكرت الحيوانات بما فيها الحشرات صالحها و(طالحها)، وذكرت الحيوانات في القرآن الكريم لارتباطها الوثيق بالإنسان صاحب الأهلية بحمل الأمانة وهذه الأمانة هي خلافة الله و رسله في الأرض بإقامة العدل الذي جاء به شرعه عز وجل.



وذكرت الحيوانات في القرآن الكريم في مواضع عدة إما تبياناً لتحريم (كالخنزير) أو لوصف خلق ذميم لبعض البشر (كالحمار والكلب والغراب) أو للتفكر في آيات الخلق (كالإبل والبعوض و الذباب والعنكبوت) أو لتشريف هذه الحيوانات (كالخيل).

وهناك سور سميت بأسماء بعض الحيوانات التي ذكرت فيها وهي: البقرة والنمل والعنكبوت والنحل والفيل والأنعام، حيث الأخيرة هي السورة الوحيدة التي فصلت الأزواج الثمانية للأنعام وذكرتها بالإسم وهي (الإبل و البقر والضأن والماعز بذكرها وأنثاها) وذكر القرآن الكريم حيوانات على سبيل العموم مثل الدابة(14 مرة) والدواب(4 مرات) (سواء يعني بها جميع المخلوقات بما فيها الإنسان لأنه مما يدب على هذه الأرض أو فقط الحيوانات أو دابة الأرض ويقصد بها الأرضة وهي حشرات مشهورة بقضم الأشجار والخشب وأيضاً دابة آخر الزمان التي تظهر كعلامة من علامات يوم القيامة) والطير(34 مرة ) وطائر (5 مرات) (بما فيها طيور الأبابيل وطير إبراهيم وطير عيسى وما يطير من الملائكة) والجوارح (مرة واحدة) (سواء حيوانات دابة مثل الكلاب أو طيور مثل الصقور).