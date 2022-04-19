الموسيقيين: النقابة حفظت التحقيق مع عمر كمال بعد اعترافه بالخطأ .. فيديو

قال الموسيقار محمد أبو اليزيد، وكيل نقابة المهن الموسيقية، إن مؤدي المهرجانات كثيرا ما يتفقون على "عمل مشاجرة أو خلاف بينهم" من أجل التريند والشهرة والانتشار الواسع، بخلاف الحقيقة.

وأضاف محمد أبو اليزيد خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن تصرفات حمو بيكا ومقاطع الفيديو التي كان يظهر فيها بشكل هزلي أو ساخر مثل واقعة "السالون باتيه" أثرت عليه أمام الجمهور، ودفعتهم للتساؤل حول كيفية حصوله على كارنيه أو عضوية نقابة الموسيقيين بهذا الشكل.

وتابع: "أن حمو بيكا كان يجب عليه الاستمرار في التدريبات الخاصة بالموسيقى والتي عمل فيها لفترة قصيرة ثم انشغل بأعماله، وبالتالي لم يتعلم".

وأردف أن نقابة الموسيقيين ليست ضد مؤدي المهرجانات بشكل نهائي، ولكن يجب أن يكون لديهم ثقافة للتعامل مع الجمهور والغناء بشكل جيد، موضحا "أن النقابة حفظت التحقيق مع عمر كمال لأنه اعترف بخطأه وأعتذر عنه، وأنه لا صحة ولا يجوز القول بأنه ماسك على النقابة ذلة".