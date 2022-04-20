راجعين يا هوى 18 : بليغ يقيم في منزل أشقائه

عرضت الحلقة 18 من مسلسل "راجعين ياهوى" بطولة الفنان خالد النبوى، العديد من الأحداث المثيرة .

التقى “بليغ” بالدكتورة “ماجي” عندما ذهب لعمه جابر ووجد عمه قد بدأ يعيد تفكيره في أفكاره التي يعيش بها والتي رأى أنها غير حقيقية.

ويسعي عبد الله مختار “صديق بليغ” لشراء منزل الجمالية التي تملكه عائلة أبو الهنا ويتضح غيرته الدائمة من بليغ وأنه وراءه شيء غامض يتعلق بحادث موت فطين وأمين أشقاء بليغ.

وعادت ولاء إلى منزل عائلتها برفقة عمها بليغ كأصحاب ملك في المنزل بعد ان وكلت هي وطارق عمهما بليغ في إدارة ميراثهما في البيت والشركة.

راجعين يا هوى" يطرح حكاية "بليغ أبو الهنا" العائد إلى مصر بعد سنوات من الغياب، ليبدأ بمواجهة كيفية سداد ديون طائلة عليه، نتيجة خسائر تجارته في أوروبا، فيحاول استعادة حقه في الميراث من ورثة أخيه المتوفي، الذين تشتعل بينهم الكراهية والضغائن، لكن دخوله في حياتهم يجعله يواجه مهمة أكثر صعوبة تتمثل في كيفية لم شمل العائلة بالحب والتآخي مجدداً، في الوقت نفسه، تعود إلى الظهور قصة حبه القديمة مع فريدة.

ويدخل تجربة عاطفية جديدة مع الدكتورة ماجي، من بطولة النجم خالد النبوي، نور، طارق عبد العزيز وهنا شيحة.

أبطال مسلسل راجعين يا هوى



راجعين يا هوى قصة الكاتب الراحل وعميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة، ويقوم بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما ستوديوز، ويشارك في بطولته أيضاً نور اللبنانية، أنوشكا، وفاءعامر، أحمد بدير وهنا شيحة.