8 أيام إجازة بالبورصة بمناسبة أعياد الفطر والعمال

قررت البورصة المصرية تعطيل التداول وفقا لإعلان مجلس الوزراء إجازة عيد العمال وعيد الفطر اعتبارا من السبت 30 أبريل وحتى الخميس 5 مايو، احتفالا بالأعياد على أن يتم استئناف التداول يوم الأحد 8 مايو عقب انتهاء إجازات الأعياد الرسمية والأجازة الجمعة والسبت الأسبوعية للبورصة المصرية.

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 30 من شهر أبريل 2022، حتى يوم الخميس الموافق 5 من شهر مايو عام 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد العمال، وعيد الفطر المبارك.