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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

8 أيام إجازة بالبورصة بمناسبة أعياد الفطر والعمال

البورصة المصرية
البورصة المصرية

قررت البورصة المصرية تعطيل التداول  وفقا لإعلان مجلس الوزراء إجازة عيد العمال وعيد الفطر اعتبارا من السبت 30 أبريل وحتى الخميس 5 مايو، احتفالا بالأعياد على أن يتم استئناف التداول يوم الأحد 8 مايو عقب انتهاء إجازات الأعياد الرسمية والأجازة الجمعة والسبت الأسبوعية للبورصة المصرية.

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الأحد والإثنين المقبلين إجازة رسمية بالبورصة

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 30 من شهر أبريل 2022، حتى يوم الخميس الموافق 5 من شهر مايو عام 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد العمال، وعيد الفطر المبارك.

 

البورصة المصرية عيد العمال عيد الفطر إجازات الأعياد المصالح الحكومية

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