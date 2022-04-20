تقدم تامر مصطفى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، باستقالته من تدريب الفريق الفيومي بعد هزيمة الفريق الأخيرة أمام غزل المحلة .
وتلقى المقاصة الهزيمة أمام المحلة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما ، بالجولة الـ 15 من منافسات الدوري المصري الممتاز وهو ما أدى إلى توقف رصيد المقاصة عند 10 نقاط محتلا بها المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري .
وفضل تامر مصطفى ، الاستقالة من تدريب الفريق نظرا للنتائج السلبية والظروف الصعبة التي يعيشها المقاصة خلال الموسم الكروي الجاري .
واضطر مسئولو المقاصة إلى عقد مجموعة من الصفقات المغمورة خلال الموسم الحالي، نتيجة الأزمة المالية التي يعيشها الفريق .
استقالة تامر مصطفى من تدريب مصر للمقاصة
تقدم تامر مصطفى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، باستقالته من تدريب الفريق الفيومي بعد هزيمة الفريق الأخيرة أمام غزل المحلة .