وزير التعليم: المدارس تشكل لجانا لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على تصحيح الامتحانات فى نهاية العالم، وقال: ستتولى المدارس تشكيل لجان لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية، ثم تقوم بجمع الدرجات الواردة للامتحانات التى تمت الكترونيًا مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية لإعلانها.

وأوضح وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر صحفي، أن الجداول ستكون متاحة على موقع الوزارة، وكل امتحان مقالى و الكتروني، يكون له وقت.

امتحانات الثانوية العامة 2022

وعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا مهما لـ إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 بصفوفها الثلاثة، وكذلك امتحانات أبناؤنا في الخارج، وامتحانات الطلاب المكفوفين، وامتحانات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وأذيع مؤتمر وزير التربية والتعليم الآن على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكذلك على قنوات مدرستنا 1 ومدرستنا 2 و مدرستنا 3 على التليفزيون.

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الاستماع فقط لما تعلنه وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي عبر قنواتها الرسمية، وعدم الانسياق نهائيا لأي شائعات أو اجتهادات أو أخبار مجهولة المصدر لم يتم إعلانها لا على صفحة الوزارة ولا الوزير على فيس بوك.

وأكد الدكتور طارق شوقي أن جميع امتحانات المرحلة الثانوية بصفوفها الثلاثة ستتم بالنظام الجديد الذي بدأته الوزارة منذ 2018.

وقال وزير التربية والتعليم إن فكرة عقد الامتحانات ورقية أو إلكترونية ليست هي مربط الفرس فالطالب لن يفرق معه لأن نظام الأسئلة واحد.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه بالنسبة لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي فسوف تعقد إلكترونيا بالضوابط التالية :

الامتحانات في لجان مؤمنة و مراقبة بإجراءات احترازية كاملة

30% من الامتحان مقالي و 70 % من الاختيار من متعدد

تعقد الامتحانات الإلكترونية في المدارس المجهزة خلال الفترة الصباحية

المدارس غير المجهزة يلحق طلابها على مدارس مجهزة في الفترة المسائية

امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستعقد في لجان مؤمنة في المدارس

تتولى المدارس تشكيل لجان تقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية ثم تقوم بجمع الدرجات الواردة للامتحانات التي تمت إلكترونيا مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية لإعلانها

مواد الهوية القومية تتولى المدارس الدولية عقدها داخل المدرسة ورقيا تحت اشراف الإدارة التعليمية وتعتمد نتائجها من الإدارات التعليمية.



