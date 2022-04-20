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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

يجعلك أكثر رضا عن حياتك.. فوائد الاستغناء عن الهاتف الذكي

صدى البلد

توصلت دراسة إلى أن قطع استخدام هاتفك الذكي لمدة ساعة واحدة فقط في اليوم يجعلك أقل قلقًا وأكثر رضا عن الحياة وأكثر عرضة لممارسة الرياضة.

قال الباحثون إنه ليس من الضروري التخلي تمامًا عن الهاتف الذكي للشعور بالتحسن، لكنهم اكتشفوا أن تقليل استخدامه اليومي له آثار إيجابية على رفاهية الشخص، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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أظهرت الدراسات السابقة أن استخدام الهواتف الذكية مرتبط بالسمنة وآلام الرقبة وضعف الأداء والسلوك الشبيه بالإدمان ، لذلك شرع الخبراء في جامعة Ruhr-Universität Bochum بألمانيا في تحديد مقدار ما هو مفرط.

أرادت الدكتورة جوليا برايلوفسكايا وفريقها تحديد ما إذا كانت حياتنا أفضل بالفعل بدون الهواتف الذكية، أو بالأحرى ما مدى فائدة أقل في اليوم بالنسبة لنا وما إذا كان هناك مكان رائع.

جند الباحثون 619 شخصًا لدراستهم وقسموهم إلى ثلاث مجموعات، في المجموع ، وضع 200 شخص هواتفهم الذكية جانبًا واحدًا على مدار الأسبوع ، قلل 226 من الوقت الذي استخدموا فيه الجهاز بمقدار ساعة واحدة يوميًا ، ولم يغير 193 شخصًا أي شيء في سلوكهم.

قال الدكتور برايلوفسكايا:"لقد وجدنا أن التخلي تمامًا عن الهاتف الذكي وتقليل استخدامه اليومي لمدة ساعة واحدة كان لهما آثار إيجابية على نمط حياة ورفاهية المشاركين".

أجرى الباحثون مقابلات مع جميع المشاركين حول عادات نمط حياتهم ورفاههم مباشرة بعد التدخل ، بعد شهر وأربعة أشهر، سألوا عن مدى مشاركتهم في النشاط البدني ، وكم عدد السجائر التي يدخنونها في اليوم ، ومدى رضا الشخص عن حياته ، وما إذا كانت تظهر عليهم أي علامات للقلق أو الاكتئاب.

غيّر التدخل الذي استمر أسبوعًا عادات استخدام المشاركين على المدى الطويل: حتى بعد أربعة أشهر من انتهاء التجربة ، استخدم أعضاء مجموعة الامتناع عن هواتفهم الذكية بمعدل 38 دقيقة أقل يوميًا من ذي قبل، أما المجموعة التي أمضت ساعة واحدة أقل يوميًا مع الهاتف الذكي أثناء التجربة استخدمتها أقل بمقدار 45 دقيقة في اليوم بعد أربعة أشهر من ذي قبل.

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في الوقت نفسه زاد الرضا عن الحياة والوقت الذي يقضيه المرء في ممارسة النشاط البدني ، بينما انخفضت أعراض الاكتئاب والقلق وكذلك استهلاك النيكوتين، وقال الدكتور برايلوفسكايا: "ليس من الضروري التخلي تمامًا عن الهاتف الذكي حتى تشعر بتحسن، قد يكون هناك وقت استخدام يومي مثالي".

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