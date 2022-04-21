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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كثرة المياه وتجنب الحلويات.. نصائح مهمة لتقليل الوزن في رمضان

نصائح مهمة لتقليل
نصائح مهمة لتقليل الوزن في رمضان

على الرغم من أن تقليل الوزن في رمضان من الأمور التي يراها الكثير معقدة و صعبة إلا أن هناك بعض العادات و الخطوات التي تساعدك في التخلص من الوزن الزائد و التمتع بصحة جيدة خلال فترة الصيام في شهر رمضان.

 

قدم موقع wikihow ، مجموعة من النصائح الضرورية و التي يجب مراعاتها خلال شهر رمضان الكريم لتقليل الوزن و الحصول على قوام صحي و رشيق أيضا، وهما:

-الاهتمام بوجبة السحور 

اجعل وجبة السحور تعتمد على الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات الخالية من الدهون لا تفوت أبدًا وجبة قبل الفجر ، والتي تسمى أيضًا السحور.

 اختر الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة أو دقيق الشوفان ، جنبًا إلى جنب مع البروتينات الخالية من الدهون مثل بياض البيض واللبنة والجبن. مع ذلك ، احتفظ بالملح لأنك لا تريد أن يزيد عطشك أثناء صيامك.

تناول الشوفان الملفوف ، المغطى بالفاكهة والحليب قليل الدسم مع بيضة.

جرب البيض المخفوق المغطى بجبنة خفيفة مع شرائح التفاح وقطعة من الخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة.

- تناول وجبة خفيفة على الإفطار 

خطط لتناول وجبة خفيفة صحية بعد غروب الشمس مباشرة إذا سمحت تقاليدك بذلك. نظرًا لأنك كنت تصوم طوال اليوم ، فستشعر بالجوع الشديد بعد غروب الشمس. سيرغب جسمك في الطعام ، ووجبة الإفطار التي تفطر يمكن أن تعرقل جهودك بسهولة. إذا سمحت تقاليدك بذلك ، قم بإعداد وجبة خفيفة صحية مسبقًا حتى لا تميل إلى تناول شيء يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية. 

اختر شيئًا سهلًا ولذيذًا ، مثل قطعة فاكهة أو خضروات مقترنة بالحمص أو شرائح تفاح مغموسة في زبدة الفول السوداني أو سلطة صغيرة.

إذا كان عليك الانتظار والانضمام إلى عائلة أو مجتمع بعيدًا ، فاحضر خيارًا صحيًا للوجبة التي يمكنك البدء بها، بعد اللدغات القليلة الأولى ، سيكون من الأسهل مقاومة الإفراط في الأكل.

-الإكثار من شرب المياه 

اشرب 8 أكواب من الماء بين غروب الشمس والفجر، ابدأ بوجبتك الخفيفة، ثم اشرب 4 أكواب بين الإفطار والسحور. أخيرًا ، اشرب كوبين آخرين من الماء مع السحور، في حين أنه قد يبدو من الصعب شرب الماء بين عشية وضحاها ، إلا أنه سيساعدك على البقاء رطبًا وصحيًا خلال صيامك اليومي.

حاول أن تفرد 4 أكواب بين الإفطار والسحور حتى لا تشرب أكثر من كوب واحد في نفس الساعة. 

-تجنب الحلويات 

تجنب السكر المعالج، يمكن أن تضيف الحلويات والمشروبات السكرية الكثير من السعرات الحرارية ، والتي يمكن أن تمحو كل عملك الشاق، استبدل أكبر قدر ممكن من السكريات الصحية مثل الفاكهة أو المحليات الطبيعية من العسل ودبس السكر. يمكن أن تساعدك هذه التغييرات على البقاء على المسار الصحيح ، وتجنب تقلبات السكر في الدم ، والحد من تناول السعرات الحرارية.

رمضان هو وقت رائع للتخلص من عادة تناول السكر، إذا توقفت عن تناوله ، فستتوقف عن اشتهيه.

بينما تعد الفاكهة خيارًا صحيًا ، حاول تجنب عصائر الفاكهة ، والتي يمكن أن تحتوي على نسبة عالية من السكر. 

الوزن رمضان وجبة السحور ​​​​​​​health Sports Fitness

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