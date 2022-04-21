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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمسية ثقافية لنادي الأدب بالعريش ضمن خطة ليالي رمضان

امسية ثقافية لنادي
امسية ثقافية لنادي الأدب بالعريش

 

أقيمت امسية ثقافية  لنادي الأدب بقصر ثقافة العريش شمال سيناء،  في ضوء خطة ليالي رمضان بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب والتي  حضرها الشاعر والباحث حسونة فتحى والكاتب والناقد الادبى حاتم عبد الهادى.


وتحدث حسونة فتحى،  عن البرنامح الندوة  فى عجالة،  والتي بدات بالسيرة الهلالية،  وفقرة عن تكريم اديب راحل،  وكذلك مناقشة كتاب لاحد المبدعين   ووجود فنان مطرب يصاحب الاداء الشعرى  .

 وقد خص بالذكر الفنان حسن زكى عازفا على العو، د ثم كانت الامسية الشعرية وشدى فيها الشاعر حسونة فتحى بقصيدة عامية.
 

وتحدث الكاتب والناقد الادبى حاتم عبد الهادي ، عن البحث الذى أعده عن الشاعر اشرف العنانى وذلك بحضور الكاتب الصحفي محمد نبيل رئيس اقليم  القناة وسيناء الثقافي. واشاد بحفاوة القائمين على امر الثقافة بالهيئة العامة لقصور الثقافة بأدباء سيناء.

ثقافة تنوير 


ادار الامسية محمد ناجى حبيشة ، والذي أثنى على التوجه الجديد للثقافة،  بانها اضحت ثقافة تنوير لا ثقافة تصوير ، وسوف يتم وضع سيناء على الخريطة الثقافية المتميزة لتحقيق التنمية المستدامة، كما تتمناها القيادة السياسية. 
حضر الأمسية ، الأدباء  مصطفى آدم ،والدكتور  سمير محسن   و مسعد بدر، واشرف المشرحانى مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء.
 

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انطلاق فعاليات مسابقتي المسكن الأنيق وأشغال الإبرة بتعليم شمال سيناء

أمسية ثقافية ليالي رمضان العريش

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