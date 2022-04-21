تسليم أول ترخيص طبقا للاشتراطات البنائية الجديدة برأس غارب في البحر الأحمر

أعلن اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر، أنه تم اليوم الخميس، بالإدارة الهندسية للمدينة إصدار أول رخصة مباني طبقا لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة التي تقرر تطبيقها على مستوي الجمهورية .

وأضاف «حامد»، أن أول رخصة صدرت طبقا للمنظومة الجديدة لأحد المباني السكنية بتقسيم النخيل لأحد المواطنين، حيث استوفى كافة المستندات والشروط، ومن المقرر تسليم عدد من الرخص على المنظومة الجديدة المطابقة للشروط خلال الأيام المقبلة.

على الجانب الآخر وجه حامد أحمد حامد، رئيس مدينة رأس غارب، أعضاء مكتب التموين، بالمرور والتفتيش على المخابز البلدية، والتأكد من توافر أرصدة الدقيق وأوزان رغيف الخبز المقررة وعدم التلاعب فى الأوزان.

وشنت اللجنة حملة على المحلات التجارية لقياس مدى توافر السلع الغذائية وعدم وجود عجز بالأسواق، أسفرت عن تحرير 4 محاضر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.