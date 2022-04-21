فان دام ينفعل لأول مرة على رامز جلال والسبب سليمان عيد|فيديو

حل الفنان سليمان عيد، ضيف اليوم في برنامج "رامز موفي ستار"، تقديم الفنان رامز جلال، المُذاع على قناة "إم بي سي مصر" .

وسخر رامز من ملابس سليمان عيد، قائلا، :ده لابس ترنج.. إيه الصلعة دي.. ده مش بيتخض ده بيرقص باليه.. اسم سليمان يعني رجل سخيف..الله أكبر ده شغال في محمصة قهوة..

وانفعل النجم العالمي فان دام بعد وصفه للكوميديان سليمان عيد بأنه شبيه الممثل الأمريكي دنزل واشنطن، ليرد رامز جلال ساخرًا: "ده ملوش علاقة بواشنطن خالص ده دنزل بين السرايات".

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عددا من الأسماء، هم ياسمين صبري، عمرو يوسف، غادة عادل، محمد أنور، صابرين، نجلاء بدر، هدي المفتي، تارا عماد، سنتيا خليفة، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالإضافة إلى الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.

يُذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة.