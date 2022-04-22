فيفي عبده: لا أنوي اعتزال الرقص.. و"جن لما يلهف اللي يقول اتجننت"

حلت الفنانة فيفي عبده، ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:



زي الأكسجين اللي بتنفسه| فيفي عبده: لا أنوي اعتزال الرقص

قالت الفنانة فيفي عبده، إنها لا تنوي اعتزال الرقص، مضيفة:" الرقص ده الأكسجين اللي بتنفسه، وأنا بحب الرقص الشرقي".

وأضافت فيفي عبده، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "العرافة"، المذاع على قناة “المحور”: "ليه أعتزل.. انا معتزلش لأني بحب الرقص الشرقي، وعارفة الصح من الغلط كويس".

فيفي عبده رداً على اتهامها بالجنون:"جن لما يلهف اللي يقول إني اتجننت"..فيديو

ردت الفنانة فيفي عبده، حقيقة ترددها المستمر على الترب في الماضية، وحقيقة إصابتها بالجنون، قائلة: "جن لما يلهف اللي يقول إني اتجننت".

وأضافت فيفي عبده، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة المحور: "حصل إني قعدت في المقابر لفترة، بسبب وفاة عدد كبير من نجوم الوسط الفني في الفترة الماضية مثل رجاء الجداوي ودلال عبدالعزيز وسمير غانم، ناس كتير بحبهم راحوا".

فيفي عبده:نجوى فؤاد مش محتاجة فلوس بس عاوزة تشتغل وتقف قدام الكاميرا..فيديو

قالت فيفي عبده، إن نجوى فؤاد لم تقل أبدا إنها في حاجة إلى أي مساعدة، موضحةً "الوجود عند الفنان مش إننا نديله فلوس، ممكن يبقى معاه فلوس بس عاوز ناس، وبشر، من حقها إنها تمثل وتبقى أم أو خالة".

وأضافت فيفي عبده، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة المحور: "أنا مطمنة عليها وعارفة إن حالتها كويسة، معرفتش تعبر لما قالت عاوزة آكل عيش، نجوى فؤاد مش عارفة تعبر عن مشاعرها الحقيقية".

جلسة مثيرة| فيفي عبده: معرفش عن الإعلان ده حاجة واللي كتب مش فاهم

ردت فيفي عبده، على الجدل الذي أثاره الإعلان الذي جاء بعنوان "جلسة مثيرة مع فيفي عبده لمدة ساعتين والفنانة تعلن الأسعار والشروط"، قائلة: "أنا معملتش إعلان، مع السرعة مش بركز أنزل إيه ومنزلش ايه، ومكنش في أي اتفاق للناس عشان تدفع فلوس عشان تقعد معايا".

وأضافت فيفي عبده، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة المحور: "لو هقعد يبقى مع سيدات، لكن اللي كتب العنوان ده معرفش يكتب، الخبر ده عمل ضجة كبيرة، لكن أنا معرفش عنه حاجة خالص، ومش فاهمة يعني إيه مثيرة دي، أنا مردتش على اللي نشر الخبر ده، إذا كانوا موتوني وأنا عايشة".



فيفي عبده عن إشادة تحية كاريوكا: الجدعنة مش غريبة على الراقصات.. فيديو

عرضت الإعلامية بسمة وهبة، مقطع فيديو مؤثرا للفنانة الراحلة تحية كاريوكا، التي قالت إن فيفي عبده تقدم لها مساعدات كبيرة، ووصفتها بأنها ابنتها.

وردت فيفي عبده، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة المحور، قائلة: "الكلام ده جدعنة؟! مش جديد على الراقصات على فكرة، كل الراقصات معروف عنهم الجدعنة زي الحاجة تحية ونجوى فؤاد وغيرهم وبوسي ودينا واللي ماتوا".

فيفي عبده: مفيش راجل يقدر يغيرني ومفيش على رأسي بطحة.. فيديو

قالت الفنانة فيفي عبده، إنها لا تقبل أن تحتفظ بزوجها مقابل الضعف، حيث سألتها الإعلامية بسمة وهبة، وقالت: "في زواج كان بيبقى عندك مشكلة، بتقوي ومش بيهمك، هل النهاردة لو فيفي عبده في بينها مشكلة ورجل الأعمال الديراوي، تضعف شوية عشان الدنيا تمشي وعاوزة كنف راجل".

وأضافت فيفي عبده، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة المحور: "مقدرش أقول كده، احتفاظي بالراجل مش بيبقى بالطريقة دي، لأن مش على راسي بطحة إني أخاف من حد، أنا بتكلم على سجيتي، وجوزي عرف يحتويني وعرف قيمتي وده مهم جدا".



فيفي عبده: أنا فاتحة بيت 150 موسيقى .. "لو ضحكت لهم هيستهتروا".. فيديو

قالت الفنانة فيفي عبده، إن الله منحها نعم كثيرة مثل حب الناس والنجاح والشهرة: "أنا في مكاني وبحاول أحافظ على مستوايا ودي حاجة مهمة لأي حد، ودايما بدعي ربنا أقوله اديني الصحة والعمر، واكمل مع ولادي وجمهوري اللي بحبه، لأن جمهوري عيلتي".

وأضافت فيفي عبده، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة المحور: "انا مش قوية خالص، أنا باخد القوة لأن طول عمري بشتغل مع رجالة ورايا ، عندي 150 موسيقي بيشتغلوا معايا، يعني 150 بيت انا فاتحاهم، لو ضحكت لهم يستهتروا ولو اديتهم الوش البلاستيك خلاص".

