برلماني: نحتاج إلى ترشيد استخدام القمح والخبز بسبب الحرب الروسية-الأوكرانية

قال النائب صقر عبد الفتاح ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أننا فى حاجة إلى ترشيد إستخدام القمح والخبز ، مشيرا إلى أن هناك من يسيىء إستخدام القمح من خلال إستخدامه فى أغراض اخرى مثل الأعلاف.

وأشار عبد الفتاح فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نتمنى ان يكون هناك توعية للمواطنين بحسن إستخدام القمح فى أغراضه ، خاصه فى ظل الحرب الروسية – الأوكرانية ، وفى ظل استيراد القمح من روسيا وأوكرانيا.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد، يوم الأحد الموافق 8 مايو المقبل.

وقبيل رفع الجلسة مازح رئيس البرلمان الأعضاء، قائلا: "السادة النواب اللي هيخرج من القاعة دلوقتي هيندم"، في إشارة منه إلى تقديم التهنئة بمناسبة الأعياد المقبلة.

وقال رئيس مجلس النواب: تحتفل مصر خلال الأيام القليلة القادمة بالعديـــد مـــن الأعيـــاد والمناسبات الرسمية، منها عيد القيامة المجيد، عيد تحرير سيناء، شم النسيم، عيد العمال، وأخيراً عيد الفطر المبارك.

وتابع: باسمكم جميعاً وباسمى، نتوجه بخالص التهنئة للشعب المصرى بمناسبة قرب حلول هذه المناسبات والأعياد.

وقال: أسأل الله سبحانه وتعالى أن تهل هذه الأعياد على الشعب المصرى مسلمين ومسيحيين بالخير واليمن والبركات، وأن يعم الرخاء والإزدهـار على مصر الغالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.