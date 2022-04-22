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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عبر تغيير شعاره الرسمي.. جوجل يحتفل بيوم الأرض العالمي 2022.. صور

جوجل
جوجل

يصادف اليوم الجمعة 22 من أبريل "يوم الأرض العالمي"، الذي يهدف إلى نشر الوعي والاهتمام بالبيئة الطبيعية لكوكب الأرض، وبهذه المناسبة، قام محرك البحث "جوجل" بتغيير شعاره الرسمي بواجهته الرئيسية احتفالا بهذا اليوم.
ووضعت جوجل مقطع فيديو قصير، يحمل عدة صور ملتقطة توضح تغير المناخ علي الكرة الأرضية، من تواريخ سنوية مختلفة، ويأتي ذلك في إطار دعم جوجل لحماية البيئة، والتوعية تجاه مواجهة أثار تغير المناخ.

وفي مثل هذا اليوم 22 أبريل من كل عام يحتفي العالم بـ يوم الأرض، ذاك الحدث العالمي الذي تم تحديده قبل 51 عامًا للاحتفال به في جميع أنحاء العالم للتعهد بدعم حماية البيئة، ليصبح الهدف من اليوم العالمي للأرض هو الحفاظ على البيئة من المخاطر التي تهدد الكوكب، وفي هذا التقرير نستعرض لكم أهمية يوم الأرض والهدف منه.
 

أهمية يوم الأرض العالمي

تم الاحتفال بيوم الأرض لأول مرة في عام 1970، عندما خرج 20 مليون شخص إلى الشوارع للاحتجاج على التدهور البيئي، وبدأ هذا الحدث بسبب تسرب النفط في سانتا باربرا عام 1969، بالإضافة إلى قضايا أخرى مثل الضباب الدخاني والأنهار الملوثة.

ولأكثر من نصف القرن التالي، استمر يوم الأرض في لعب دور مهم في النشاط البيئي.

في حين تم التوقيع على اتفاقية باريس التاريخية، التي تجمع ما يقرب من 200 دولة معًا في تحديد هدف مشترك للحد من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، في يوم الأرض 2016.

الهدف من يوم الأرض العالمي

يهدف يوم الأرض إلى بناء أكبر حركة بيئية في العالم لإحداث تغيير تحويلي للناس والكوكب، فقد تهدف مهمة تلك الحركة في تنويع وتثقيف وتنشيط الحركة البيئية في جميع أنحاء العالم.

ووفقًا للأمم المتحدة، يتم الاحتفال باليوم الدولي لأمنا الأرض لتذكير كل واحد منا بأن الأرض وأنظمتها البيئية توفر لنا الحياة والغذاء.

كما يقر هذا اليوم أيضًا بالمسؤولية الجماعية، وفقًا لإعلان ريو لعام 1992، لتعزيز الانسجام مع الطبيعة والأرض لتحقيق توازن عادل بين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لأجيال البشرية الحالية والمقبلة.

يوفر هذا اليوم فرصة لرفع مستوى الوعي العام في جميع أنحاء العالم بالتحديات المتعلقة برفاهية الكوكب وجميع أشكال الحياة التي يدعمها.

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