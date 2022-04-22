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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي يكشف تفاصيل خطيرة عن الأوضاع في سيناء قبل 2011

صدى البلد

 كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفاصيل خطيرة عن أوضاع سيناء قبل ثورة 2011، مؤكدا أن الجماعات الإرهابية سعت لإنشاء بنية إرهابية بها قبل الثورة بـ 5 سنوات.

وكشف الرئيس السيسي خلال لقاء مع الإعلاميين أمس عن  فيديوهات ترصد استهداف العناصر الإرهابية لسيناء  : “ شوفوا استعراضات الإرهابيين في أفلام عن سيناء سنة 2010 كان هناك استهداف كبير لسيناء وكان هناك تخطيط كبير لهذا الأمر".

وتابع : “ أوعوا تفتكروا اللي اتعمل في سينا قليل لا منهم ولا مننا ”.

وفي سياق متصل أدلى الرئيس بعدة تصريحات هامة تتعلق بعدد من القضايا والملفات التي تشغل بال الرأي العام  نستعرضها كالتالي : 

-الأزمة الاقتصادية بدأت في أعقاب 2011.. والتحديات كانت أكبر من أي رئيس


- البنك الدولي قال 143  دولة ستتأثر بالأزمة الأوكرانية..ازاي متأثرش 
 

- أزمة أوكرانيا شديدة العنف والتأثير سياسيا وأمنيا واقتصاديا
 

- نحاول التشجيع على حل الأزمة الأوكرانية دبلوماسيا
 

- البنية الأساسية للدولة المصرية كانت شديدة التواضع في كل شيء
 

- لدينا احتياطي استراتيجي من السلع يكفى لمدة 6 شهور على الأقل
 

- مش هتخلى عن حياة كريمة وبتخدم 60  مليون  

-النمو السكاني في مصر حاليا أكبر من طاقة عمل الدولة
 

- تجاوزنا كلمة مسلم ومسيحي و كلنا مصريين
 

- اعتنقوا ما شئتم ولكن تحت مظلة الوطن 
 

- لدي ثقة شديدة في النسيج المصري 


- احنا مواطنين ودي دولة القانون واللي هيغلط هيتحاسب حتى لو أنا

 

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