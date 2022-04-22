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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر.. شعائر صلاة وخطبة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

ينقل التليفزيون المصري، والإذاعة المصرية، في بث مباشر شعائر صلاة وخطبة الجمعة اليوم، من رحاب الجامع الأزهر الشريف.

 

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمد عزت محمد محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بأداء خطبة الجمعة اليوم 22 أبريل 2022م بعنوان: "العشر الأواخر وفقه الأولويات في واقعنا المعاصر".

 

وشددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

خطب شهر شعبان 


أعلنت وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمي موضوعات خطب الجمعة طوال شهر مارس 2022م والجمعة الأولى من أبريل وحددت موضوعات الخطب كالتالي :

1. الجمعة الأولى - 4/ 3/ 2022م - (الجمعة الأولى من شهر شعبان 1443هـ) - الزكاة والصدقات ودورهما في التنمية المجتمعية.

2. الجمعة الثانية - 11/ 3/ 2022م - (الجمعة الثانية من شهر شعبان 1443هـ) - منزلة الشهداء عند ربهم.

3. الجمعة الثالثة - 18/ 3/ 2022م - (الجمعة الثالثة من شهر شعبان 1443هـ) - تحويل القبلة وعلاقته بمفهوم ومقاصد الإسلام.

4. الجمعة الرابعة - 25/ 3/ 2022م - (الجمعة الرابعة من شهر شعبان 1443هـ) - حقوق الوالدين والمسنين.

5. الجمعة 1 أبريل 2022م - (الجمعة الخامسة من شهر شعبان 1443هـ) - كيف نستقبل الشهر الكريم؟ .

 

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