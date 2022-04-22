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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

العسومي: التحديات الحالية تتطلب التكاتف بين الدول العربية أكثر من أي وقت مضى

صدى البلد

أكد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أهمية دعم العمل العربي المشترك والتعاون بما يحقق الأمن والاستقرار للدول العربية، و بما يساهم في تحقيق تطلعات المواطن العربي في التنمية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، والأمن والاستقرار والتعايش المشترك، مشددا في الوقت ذاته على أن الأمن العربي كلٌ لا يتجزأ، وهو ما يتطلب أهمية التكاتف والتنسيق بين الدول العربية أكثر من أي وقت مضى، للحفاظ على الأمن القومي العربي وحماية بلداننا من التدخلات الخارجية التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار فيها، مؤكدا أنها مسؤولية تقع على عاتق كل الدول العربية، لدعم أمن واستقرار المنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله عدد من السفراء العرب المعتمدين لدى مملكة البحرين بحضور معالي الشيخ عبد الله  بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية بمملكة البحرين وعدد من أعضاء البرلمان العربي والنائب محمد السيسي البوعينين رئيس لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل حلحلة العديد من الأزمات التي تواجه بعض الدول العربية .

وخلال اللقاء، أشار العسومي إلى أهمية بلورة رؤية عربية موحدة للتصدي لما تواجهه الأمة العربية من تحديات، من خلال صياغة استراتيجية عربية تساهم في الاستفادة من الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها جناحا مكملا للدبلوماسية الرسمية، إلى جانب ضرورة التنسيق والتعاون بين البرلمانات العربية في هذا الصدد بما يخدم آمال وتطلعات الشعوب العربية.

من جانبهم أشاد السفراء العرب بالدور الكبير الذي يقوم به البرلمان العربي في دعم قضايا الدول العربية في كافة المحافل الإقليمية والدولية ومواقفه الجادة في مواجهة التدخلات الخارجية، مثمنين المبادرات التي أطلقها البرلمان العربي والنشاط الملحوظ لترسيخ التعاون والتكامل بين الدول العربية وكذلك المجالس التشريعية والبرلمانات في الدول العربية.
 

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