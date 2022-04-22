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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"الثورة الرقمية وتأثيرها على الثقافة العربية" بقصر الفيوم

بعض عروض ثقافة الفيوم
بعض عروض ثقافة الفيوم

 نظم بيت ثقافة سنورس بمحافظة الفيوم  احتفالية بمناسبة شهر رمضان الكريم ،  تضمنت ندوة بعنوان "الثورة الرقمية وتأثيرها علي الثقافة العربية" حاضرها رمضان الليموني تحدث فيها عن أنه يشهد العالم تحولا رقميا في الحياة بشكل عام، غير الكثير من المشهد الاجتماعي والثقافي والاقتصادي الحديث، وجاء ظهور فيروس كورونا ليزيد هذا المشهد انتشارا وتعميما، لذلك دعت الحاجة بأن تكون الثقافة الرقمية محور الاهتمام ومن ضمن الأولويات التي توليها المؤسسات في المجتمعات المختلفة.

 

 من أجل نشر الوعي التقني والاستخدام الأمثل لتلك التقنية في تيسير المهام والعمليات وتقديم الخدمات للمستفيدين بكل جودة وإتقان، إلى جانب أمسية شعرية بحضور كوكبة من مثقفى سنورس الأديب سيد لطفي واحمد حلمي، بالإضافة إلي عرض فني لفرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة الفيوم استمعنا خلاله مجموعة متنوعة من الأغاني الرمضانية الجميلة.

 

كما نفذ فرع ثقافة الفيوم بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومشروع تنمية الأسرة المصرية فعاليات جلسات الدوار بمركز يوسف الصديق تضمنت ورشة فنون تشكيلية للمدربة ندا أحمد، الي جانب ورشة اشغال يدوية للمدربة مشيرة سيد، بالإضافة إلى ورشة حكى للأطفال نفذتها جيهان عبدالله، وفي الختام قدمت فرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة الفيوم عرضا استعراضيا جميل إلى جانب فقرة التنورة للفنان علاء.

 

كما عقدت مكتبة اللاهون محاضرة بعنوان "سيناء في عيون أطفالنا" حاضرها محمود محمد وتحدث عن سيناء أرض الفيروز هي مكان مميز جدا وله مكانة خاصة في قلوب المصريين مكان يجمع بين جمال المكان والطبيعي لهذا كانت أرض الفيروز ممر لكل الهجرات والقوافل الاقتصادية، هذا بالإضافة لأهميتها الدينية حيث تعتبر سيناء مهبط الأنبياء وبالنسبة للسياحة تعتبر سيناء هي مكان استراتيجي حيث تمثل هذه المنطقة منطقة توازن دولي وإقليمي.

 

وقدمت مكتبة مطرطارس الفرعية محاضرة بعنوان "قيم غائبة" للواعظة علا سمير وتحدثت عن أهم القيم الاجتماعية والإسلامية الغائبة عن مجتمعنا مثل احترام الكبير وجبر الخواطر والائتمان علي السر والمحبة، وتحدثت عن انتشار البديل الذي نهى عنه الشرع فأصبح الكبر يحل محل التواضع وانتشار الأخلاق السيئة بين شبابنا وأطفالنا.

 

كما نفذ قسم الفنون التشكيلية بمكتبة الفيوم العامة ورشة فنية من الورق والفوم الملون لعمل فانوس رمضان نفذتها هنا عطية، إلى جانب محاضرة بعنوان "كيفية الإستعداد للإمتحانات" حاضرها كرم عيسى أخصائى اجتماعى بالتربية والتعليم تحدث عن أهمية الامتحانات وما هو الإمتحان وكيفية الإستعداد للامتحان وما هي طريقة الإجابة المثالية وضرورة المراجعة قبل الخروج من الامتحان، بينما اعد نادي الطفل ببيت ثقافة اطسا جلسة حوارية بعنوان "قيمة الرحمة بين الناس" ادارتها نجاة شعبان بحضانة ديزني باطسا.

 

«جهود المجتمع المدني في كفالة اليتيم».. ندوة بفرع ثقافة الفيوم|صور


 

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الفيوم الثورة الرقمية الثقتفة العربية

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