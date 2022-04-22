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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

الأهلي - الرجاء
الأهلي - الرجاء

يحل النادي الأهلي ضيفا على منافسه الرجاء المغربي الليلة علي ملعب محمد الخامس ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تقام مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4 بتعليق خليل البلوشي.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الرجاء المغربي:
حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : علي ملعول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني

خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية

خط الهجوم : بيرسي تاو - أحمد عبد القادر - محمد شريف

وكان الأهلي فاز على الرجاء المغربي بهدفين مقابل هدف، في مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب السلام، السبت الماضي.

ويكفي الأهلي التعادل أمام الرجاء المغربي في مباراة الليلة، لحسم تأهله رسميا إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

التشكيل المتوقع للرجاء أمام الأهلي:

حراسة المرمى: أنس الزنيتي.

خط الدفاع: عبد الإله مدكور، جمال حركاس، إلياس الحداد، محمد الناهيري.

خط الوسط: بدر بولهرود، محمد زريدة، محمد المكعازي، فابريس نغوما، محسن متولي.

خط الهجوم: حميد أحداد.

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