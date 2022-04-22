الأهلي ضد الرجاء .. سجل مواجهات الأحمر أمام الأندية المغربية

يحل النادي الأهلي ضيفا على منافسه الرجاء المغربي الليلة في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا .

وكان النادي الأهلي حقق الفوز علي الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي البطولة بنتيجة هدفين مقابل هدف .

ونعرض لكم مواجهات الأهلي أمام الأندية المغربية :

لعب الأهلي 26 مباراة ضد أندية المغرب في بطولات أفريقيا، حيث حقق الفوز في 11 مواجهة وتعادل في 9 وخسر6 .

وخاض الأهلي مع أندية المغرب، 14 مباراة في الأدوار الإقصائية، ونجح المارد الأحمر في تحقيق اللقب بعدما اجتاز اندية المغرب في 6 مناسبات .

بداية المواجهات في الأدوار الإقصائية، كانت ضد الحليب المغربي في دور 32 ببطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس 1984، وفاز الأهلي ذهابًا وإيابًا 3-1 و2-0، وتوج باللقب.

وواجه الأهلي، نظيره الجيش الملكي في السوبر الأفريقي 2006، وفاز بركلات الترجيح.

ولعب الشياطين أمام الدفاع الحديدي في دور 16بالكونفيدرالية 2014، وفاز الأهلي 1-0 في القاهرة، وخسر 1-2 في المغرب، وتوج بعدها باللقب.

وواجه الأهلي منافسة المغرب التطواني في دور 32 من دوري أبطال إفريقيا 2015، وتبادل كل فريق الفوز 1-0، وتأهل الفريق المغربي بركلات الترجيح.

ولعب الأهلي مع الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2017، وتعادلا 1-1 في الإسكندرية، وفاز الوداد 1-0 بالمغرب ليحصد اللقب.

وواجه الأهلي منافسه الوداد في نصف نهائي دوري الأبطال 2020، وفاز الأهلي ذهابًا وإيابًا 2-0 و3-1، وتوج باللقب القاري.

كما واجه نهضة بركان في السوبر الأفريقي نسخة 2020، وفاز 2-0، ثم تفوق على الرجاء في نسخة السوبر 2021 بركلات الترجيح.