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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي ضد الرجاء .. سجل مواجهات الأحمر أمام الأندية المغربية

الأهلي - الرجاء المغربي
الأهلي - الرجاء المغربي

يحل النادي الأهلي ضيفا على منافسه الرجاء المغربي الليلة في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا .

وكان النادي الأهلي حقق الفوز علي الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي البطولة بنتيجة هدفين مقابل هدف .

ونعرض لكم مواجهات الأهلي أمام الأندية المغربية :

لعب الأهلي 26 مباراة ضد أندية المغرب في بطولات أفريقيا، حيث حقق الفوز في 11 مواجهة وتعادل في 9 وخسر6 .

وخاض الأهلي مع أندية المغرب، 14 مباراة في الأدوار الإقصائية، ونجح المارد الأحمر في تحقيق اللقب بعدما اجتاز اندية المغرب في 6 مناسبات .

بداية المواجهات في الأدوار الإقصائية، كانت ضد الحليب المغربي في دور 32 ببطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس 1984، وفاز الأهلي ذهابًا وإيابًا 3-1 و2-0، وتوج باللقب.

وواجه الأهلي، نظيره الجيش الملكي في السوبر الأفريقي 2006، وفاز بركلات الترجيح.

ولعب الشياطين أمام الدفاع الحديدي في دور 16بالكونفيدرالية 2014، وفاز الأهلي 1-0 في القاهرة، وخسر 1-2 في المغرب، وتوج بعدها باللقب.

وواجه الأهلي منافسة المغرب التطواني في دور 32 من دوري أبطال إفريقيا 2015، وتبادل كل فريق الفوز 1-0، وتأهل الفريق المغربي بركلات الترجيح.

ولعب الأهلي مع الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2017، وتعادلا 1-1 في الإسكندرية، وفاز الوداد 1-0 بالمغرب ليحصد اللقب.

وواجه الأهلي منافسه الوداد في نصف نهائي دوري الأبطال 2020، وفاز الأهلي ذهابًا وإيابًا 2-0 و3-1، وتوج باللقب القاري.

كما واجه نهضة بركان في السوبر الأفريقي نسخة 2020، وفاز 2-0، ثم تفوق على الرجاء في نسخة السوبر 2021 بركلات الترجيح.

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الأهلي ضد الرجاء .. سجل مواجهات الأحمر أمام الأندية المغربية

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