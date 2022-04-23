زيادة جديدة في أسعار بيجو 2008 موديل 2022 .. تفاصيل

ارتفعت أسعار السيارة بيجو 2008 موديل 2022 والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 15 ألف جنيه.

بيجو 2008 موديل 2022

تتسارع السيارة بيجو 2008 موديل 2022 من نقطة السكون 0 حتى الوصول لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تستغرق 9.9 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 5 لتر عندما تخوض السيارة لمسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عن طريق علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 6 سرعات، حيث تستمد قوتها من محرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر سعة 1200 سي سي تيربو، يستطيع ان ينتج قوة 130 حصانا، و 230 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

بيجو 2008 موديل 2022

وتأتي السيارة بيجو 2008 موديل 2022 بحزمة من تقنيات الحماية مثل، مكابح ABS و EBD، وخاصية دعم الفرامل EBA، بالاضافة لمنظومة الثبات الالكتروني ESP، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، إلى جانب خاصية متابعة ضغط الاطارات.

كما تضم بيجو 2008 موديل 2022 قفل مركزي، وزجاج كهربائي للاربعة نوافذ، ومرايات جانبية كهربائية، وتقنيات اخرى مثل مثبت سرعة، وحساسات ركن مدعومة بكامير خلفية، وفرامل يد كهربائية، وفتحة سقف بانواراما للفئة عالية التجهيزات، بالاضافة لحساسات أمامية، وخاصية رصد النقاط العمياء لتلك الفئة.

بيجو 2008 موديل 2022

أسعار السيارة بيجو 2008 موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة

الفئة الأولى بيجو 2008 موديل 2022 بقيمة قدرها 432.990 جنيه بدلًا من 417.990 جنيه.

الفئة الثانية بيجو 2008 موديل 2022 بقيمة قدرها 467.990 جنيه بدلًا من 452.990 جنيه.

الفئة الثالثة بيجو 2008 موديل 2022 بقيمة قدرها 509.990 جنيه بدلًا من 494.990 جنيه.