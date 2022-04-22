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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشرى خير للمصريين.. فيفا يعلن إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال

كأس العالم
كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا”، اليوم الجمعة، إعادة مباراة منتخبي البرازيل والأرجنتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر عن قارة أمريكا الجنوبية.

وأرسل “ فيفا” خطابًا للاتحادين الأرجنتيني والبرازيلي يخطرهما خلاله بإعادة المباراة يوم 22 سبتمبر المقبل.

وكانت مباراة البرازيل والأرجنتين التي أُقيمت يوم 5 سبتمبر الماضي ملعب "أرينا كورينثيانز" في مدينة ساوباولو البرازيلية، قد تم إيقافها بعد اقتحام مسئولين في وزارة الصحة البرازيلية للملعب، ومطالبتهم  بإخراج 4 لاعبين أرجنتينين من الملعب بسبب أمر يتعلق بالصحة والسلامة الخاصة بكورونا.

يُذكر أن المنتخبين البرازيلي والأرجنتين قد ضمنا تواجدهما في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع انتظار الجمهور المصري لقرار “ فيفا” بخصوص مباراة الفراعنة أمام السنغال في تصفيات المونديال، سواء بالإعادة أو باعتماد النتيجة.

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