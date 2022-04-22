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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تقارير : فيفا يصدم الجزائر بشأن إعادة مباراة الكاميرون

مباراة الجزائر والكاميرون
مباراة الجزائر والكاميرون

أكد تقرير صحفي، تقلص فرص منتخب الجزائر في إعادة لقاء الكاميرون، الذي أقيم يوم 29 مارس الماضي ضمن منافسات إياب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

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وعنونت صحيفة النهار الجزائرية :" الفيفا تُوجه ضربة قوية لأنصار المنتخب الوطني!".

 

وذكرت الصحيفة الجزائرية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قام بإلغاء عمليات حجز التذاكر المدفوعة بالخاصة بمباريات الجزائرفي بطولة كأس العالم، والتي قد أطلقت عملية بيعها قبل انطلاق المباريات الفاصلة من تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال.

وأضافت الصحيفة الجزائرية، أن قرار الفيفا يعني تقلص حظوظ الجزائر في إعادة لقاء الكاميرون.

يذكر أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تقدم مؤخرا، باحتجاج رسمي للاتحاد الدولي “فيفا”، يطالب فيه بإعادة لقاء الجزائر والكاميرون في إياب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بسبب الأخطاء الفادحة التي ارتكبها الحكم الجامبي بكاري جاساما.

وتأهل منتخب الكاميرون إلى كأس العالم 2022، بعد التعادل مع الجزائر 2-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، مستفيدا من أفضلية تسجيل هدفين خارج الديار.

 

 


 

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