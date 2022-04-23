قبيل العيد... اقبال علي شراء الملابس بالمنوفية وشارع عمرو أفندي الأشهر ..صور

مع اقتراب عيد الفطر المبارك يبادر الأهالي بشراء لبس العيد لأولادهم، وخاصة في العشر أيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم.

وفي محافظة المنوفية يتوافد المواطنين من جميع المراكز علي مدينة شبين الكوم وخاصة شارع عمرو أفندى الشارع الأشهر في المدينة والذي يعود تاريخه الي عشرات السنوات.

محال متنوعة وباعة يفترشون الطرقات والتي تجعل مرور السيارات الأصعب في هذا الشارع لأنه يجمع كافة المحلات ويتملئ بالمواطنين علي مدار أيام العام وخاصة في الأعياد والمناسبات.

وتقول صفاء السيد، من أهالي مدينة منوف، أنها تأتي كل عام قبل العيد لشراء متطلبات وملابس العيد لأولادها من مدينة شبين الكوم وخاصة شارع عمرو أفندى بسبب أن الأسعار بسيطة وتتناسب مع كافة المواطنين.

ويضيف علاء احمد، من أهالي مدينة شبين الكوم، أنه يصطحب أطفاله كل عام لشراء لبس العيد وكذلك الأحذية من شارع عمرو حيث أنه يوجد به كافة المحلات وكافة الاذواق والاسعار بسيطة في متناول المواطن البسيط.

وتابع، محمود جمال، من أهالي مدينة الباجور، أن شارع عمرو به كافة المستويات من الغالي والرخيص حيث أنه هناك باعه يفترشون الطرقات ومعهم العديد من الملابس والمتطلبات الكثيرة بأسعار بسيطة ارخص من العديد من المحلات.

وتعد مدينة شبين الكوم عاصمة محافظة المنوفية وبها العديد من الأماكن والشوارع التجارية كشارع الاستاد والجلاء البحري التي تمتلئ شوارعهم بالعديد من المحلات التجارية والتي تشهد إقبالا كبيرا مع قيام المواطنين بشراء ملابس العيد.

وعلي الجانب الآخر اكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أنه سيتم تنظيم معارض لبيع مستلزمات عيد الفطر المبارك بأسعار مخفضة وذلك تحت مبادرة " العيد فرحتنا " والتى سيتم تدشينها قريبا وستستمر حتى أول أيام عيد الفطر المبارك ، موجها رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع وكيل وزارة التموين وكافة الجهات المعنية لإعداد تقرير شامل ومفصل عن الأماكن المناسبة والحيوية لإقامة تلك المعارض لضمان تلبية كافة إحتياجات المواطنين

واكد عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بأنه تنظيم تلك المعارض بمختلف مراكز ومدن المحافظة والمناطق الأكثر احتياجا لضمان وصول أكبر عدد من المواطنين إليها بأقل تكلفة ممكنة ، لافتا إلى أن تلك المعارض ستضم كافة مستلزمات عيد الفطر والملابس الجديدة والأقمشة والأحذية بأسعار منخفضة عن مثيلاتها بالسوق وسيتم عرض حزمة حوافز وتيسيرات لأصحاب السلع والتجار المشاركين بالمعرض في تخصيص الأماكن وتوفير كافة المرافق العمومية بالمجان لتشغيل تلك المعارض .

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