استمرت 12 عامًا.. أصدقاء الخير ينظمون مائدة إفطار رمضانية يوميا بكفر الشيخ

قدم برنامج “صباحك مصري” المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، تقريرا تليفزيونيا عن مجموعة من الأصدقاء قائمين على عمل مائدة لإفطار الصائمين والتي استمرت 12 عامًا.

وقال جورج سمير، أحد منظمي المبادرة: "إحنا مجموعة من الشباب قررنا من 12 سنة نعمل مائدة رمضانية لماعدة أهالينا في كفر الشيخ، والبداية كانت في 2010 من خلال عمل جمعية صغيرة".

فيما قال وليد خيري: “الشيف بيبدأ من الساعة 12 في تجهيز الأكل للمائدة، والأسبوع بيتقسم 3 أيام لحمة ويومين فراخ ويوم سمك”، متابعًا: "المائدة كانت في الأول الهدف بتاعها عمل 400 وجبة، لكن دلوقتي وصلنا 550 وجبة".

وأوضح أحد سليم: "إفطار صائم ده حاجة كبيرة جدًا وأجرها وثوابها عظيم، شهر رمضان لما بنعمل طقوسه دي بتخلي ليه رونق خاص بيه".



