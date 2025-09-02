نتنياهو: كسرنا المحور الإيراني وبدأنا المرحلة الحاسمة في غزة

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل دخلت "المرحلة الحاسمة" في الحرب على قطاع غزة، مشددًا على أن ما بدأ في غزة "يجب أن ينتهي في غزة"، في إشارة إلى الاستعدادات الجارية لعملية واسعة النطاق لاحتلال مدينة غزة.

وقال نتنياهو في رسالة مصورة وجهها لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، النظاميين منهم والاحتياط،: "نحن نخوض حربًا عنيدة، لقد دمرنا المحور الإيراني، سواء في غزة، أو في لبنان ضد حزب الله، أو في سوريا حيث انهار نظام الأسد، أو حتى في إيران ذاتها التي هددتنا تهديدا وجوديا، وتمكنا من تحجيمها، والآن نواجه أيضا الحوثيين".

وأضاف: "أعلم أن العبء ثقيل عليكم، وأنكم تخدمون في ظل ظروف معقدة، لكن هذه الحرب ليست فقط ضد حماس، بل ضد منظومة معادية تحيط بنا. لقد وصلنا إلى لحظة الحسم، ويجب أن نكمل المهمة".

وتأتي هذه التصريحات قبيل بدء مناورة عسكرية واسعة أعلن عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي تهدف إلى السيطرة الكاملة على مدينة غزة، وسط تصاعد التوترات الإقليمية.