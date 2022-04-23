البحرين.. تأسيس منصة وطنية لمكافحة الشائعات

ذكرت صحيفة أخبار الخليج البحرينية، أن مركز الاتصال‭ ‬الوطني في المملكة، بدأ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬مقترح‭ ‬لتأسيس‭ ‬منصة‭ ‬وطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الشائعات‭ ‬انبثاقاً‭ ‬من‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬آلية‭ ‬تضمن‭ ‬تكامل‭ ‬الأجهزة‭ ‬الإعلامية‭ ‬الحكومية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التخطيط‭ ‬والتنسيق‭ ‬والتنفيذ.

إنشاء‭ ‬وحدة‭ ‬مكافحة‭ ‬الشائعات‭ ‬الإلكترونية



وأوضحت الصحيفة - اليوم السبت - أن ذلك جاء في رد الحكومة البحرينية على ‬الاقتراح‭ ‬برغبة النيابي ‬بإنشاء‭ ‬وحدة‭ ‬مكافحة‭ ‬الشائعات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬تتبع‭ ‬مركز‭ ‬الاتصال‭ ‬الوطني، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬أولويات‭ ‬المنصة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الشائعات‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬الأخبار‭ ‬والحقائق‭ ‬والمعلومات‭ ‬الموثوقة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تفنيد‭ ‬الشائعات‭ ‬والمعلومات‭ ‬المغلوطة‭ ‬بسرعة‭ ‬متناهية‭ ‬ودقة‭ ‬بالغة،‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬آثارها‭ ‬وتبعياتها‭ ‬السلبية‭ ‬على‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬والنسيج‭ ‬الوطني،‭ ‬وتوعية‭ ‬المجتمع‭ ‬بضرورة‭ ‬تحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬الوطنية‭ ‬والأخلاقية‭ ‬في‭ ‬استقاء‭ ‬المعلومات‭ ‬من‭ ‬مصادرها‭ ‬الرسمية،‭ ‬وعدم‭ ‬الانسياق‭ ‬وراء‭ ‬الشائعات،‭ ‬والمشاركة‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬نشر‭ ‬المعلومات‭ ‬الصحيحة‭.‬



ولفتت إلى أن ‬المنصة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الشائعات‭ ‬المقترح‭ ‬إنشاؤها‭ ‬بمركز‭ ‬الاتصال‭ ‬الوطني‭ ‬ستسعى‭ ‬إلى‭ ‬ممارسة‭ ‬مهامها‭ ‬وفق‭ ‬آليات‭ ‬متقدمة‭ ‬ومتكاملة‭ ‬لتلقي‭ ‬البلاغات‭ ‬ورصد‭ ‬وتحليل‭ ‬الأخبار‭ ‬المنشورة‭ ‬عبر‭ ‬المنصات‭ ‬الرقمية،‭ ‬وتحقيق‭ ‬التكامل‭ ‬النوعي‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬عبر‭ ‬إدارتها‭ ‬لخط‭ ‬ساخن،‭ ‬وبريد‭‬ إلكتروني‭ ‬ورقم‭ ‬مخصص،‭ ‬ومباشرة‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬الشائعات‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الزمنية‭ ‬المناسبة‭ -‬بحسب‭ ‬تصنيف‭ ‬الحالة‭ ‬ومدى‭ ‬خطورتها‭- ‬ونشر‭ ‬المعلومات‭ ‬الصحيحة‭ ‬عبر‭ ‬الحسابات‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والقنوات‭ ‬الإعلامية‭ ‬الرسمية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بناء‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الوسائل‭ ‬غير‭ ‬الرسمية‭ ‬مثل‭ ‬الصحف‭ ‬المحلية‭ ‬والحسابات‭ ‬الإخبارية‭ ‬والمؤثرة‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

