البحرين.. تأسيس منصة وطنية لمكافحة الشائعات

ذكرت صحيفة أخبار الخليج البحرينية، أن مركز الاتصال الوطني في المملكة، بدأ العمل على وضع مقترح لتأسيس منصة وطنية لمكافحة الشائعات انبثاقاً من دوره في خلق آلية تضمن تكامل الأجهزة الإعلامية الحكومية من حيث التخطيط والتنسيق والتنفيذ.
إنشاء وحدة مكافحة الشائعات الإلكترونية
وأوضحت الصحيفة - اليوم السبت - أن ذلك جاء في رد الحكومة البحرينية على الاقتراح برغبة النيابي بإنشاء وحدة مكافحة الشائعات الإلكترونية تتبع مركز الاتصال الوطني، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في مقدمة أولويات المنصة لمكافحة الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتنسيق بين الجهات الحكومية في نشر الأخبار والحقائق والمعلومات الموثوقة، بالإضافة إلى تفنيد الشائعات والمعلومات المغلوطة بسرعة متناهية ودقة بالغة، والحد من آثارها وتبعياتها السلبية على أفراد المجتمع والنسيج الوطني، وتوعية المجتمع بضرورة تحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية في استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات، والمشاركة الفعالة في إعادة نشر المعلومات الصحيحة.
ولفتت إلى أن المنصة الوطنية لمكافحة الشائعات المقترح إنشاؤها بمركز الاتصال الوطني ستسعى إلى ممارسة مهامها وفق آليات متقدمة ومتكاملة لتلقي البلاغات ورصد وتحليل الأخبار المنشورة عبر المنصات الرقمية، وتحقيق التكامل النوعي في منظومة الاتصال الحكومي عبر إدارتها لخط ساخن، وبريد إلكتروني ورقم مخصص، ومباشرة الرد على الشائعات في الفترة الزمنية المناسبة -بحسب تصنيف الحالة ومدى خطورتها- ونشر المعلومات الصحيحة عبر الحسابات الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية الرسمية، إلى جانب بناء مزيد من التعاون مع الوسائل غير الرسمية مثل الصحف المحلية والحسابات الإخبارية والمؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي.