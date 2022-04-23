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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ممرضة بريطانية تتزوج من قاتل أمريكي محكوم عليه بالإعدام

المتهم وزجته الممرضة
المتهم وزجته الممرضة

في سابقة فريدة من نوعها، أقدمت ممرضة بريطانية تحت التدريب على الزواج من سجين أمريكي  محكوم عليه بالإعدام، لقتله شخصين وألقى بجثثهما في زقاق.

المتهم وزجته الممرضة

ووفقاً لصيحفة “ديلي ميل” البريطانية، ابلغت ريبيكا شورت ، 26 عامًا ، من شيبينج نورتون ، أوكسفوردشاير ، لعائلتها أنها  ستقضي عطلتها  في الولايات المتحدة ، حيث نشرت لقطات تفيد بقضاء عطلتها في مدينة ديزني وورلد ، فلوريدا ، وجولدن جيت بريدج في سان فرانسيسكو.

 

لكن ، فاجأت أقاربها بنشر صور لها وهي تتزوج من القاتل أمريكي ذات الأصول المكسيكية “مانويل أوفانتي جونيور” ، 35 عامًا ، المحكوم عليهم بالإعدام في سجن إيمان ، فلورنسا ، أريزونا.

 

فيما سمحت إدارة السجن  للقاتل  بمغادرة زنزانته للزواج  من عروسه البريطانية في 14 أبريل، حيث كان مبتسماً وهو يقف لالتقاط صورة مع عروسه.

 

وفي هذه الاثناء احتفلت الشابة البريطانية بالزواج مع عائلة القاتل وعرضت كعكة زفاف متدرجة مع كريمة سوداء مدون عليها  "حتى يفرقنا الموت!" 

 

يعد القاتل واحدا من 113 سجينًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم في سجن أريزونا ، حيث يقضي السجناء الذين من المقرر إعدامهم عادة 17 عامًا قبل أن يقتلوا بالحقنة المميتة.

 

وذكت الصحيفة البريطانية ، أن القاتل كان  أمضى أكثر من عقد في السجن بعد أن حكم عليه بالإعدام في عام 2010، لقتله رجلين بينما كان يبحث عن مخدر الميثامفيتامين في عام 2008.

 

واوضحت الصحيفة ان القاتل المسجون كان ذهب إلى منزل رجل في 11 يونيو 2008 مع ثلاثة من أصدقائه أثناء بحثهم عن المخدرات ، حيث واجهت المجموعة امرأة ورجلين بداخل المنزل.

 

فيما  أطلق  المتهم النار على امرأة مرتين في رأسها بينما كانت نائمة وأصاب الرجلين  ثم أخذ المتهم وأصدقاؤه أحد الجرحى معهم في شاحنة بينما كان ينزف متأثراً بجراحه حتى وفاته ، قم ألقوا جثة الرجل في زقاق. 

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